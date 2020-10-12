Общество

Иностранцев из Волжского вывезут в Ташкент восемь поездов

Общество 12.10.2020 11:27
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12.10.2020 11:27


Для вывоза граждан Узбекистана с территории Российской Федерации назначены новые дополнительные рейсы поезда № 483/484 сообщением Волжский – Ташкент. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, поезда отправятся  со станции Волжский 11, 12, 15, 18, 22, 25, 28 октября, а также 1 и 2 ноября в 21:57. Напомним, в последние недели в Волжский приезжают граждане Узбекистана из всех регионов России, чтобы уехать домой. Ранее это было невозможно из-за действовавших ограничений в связи с распространением коронавируса. 
Состав каждого поезда из 20 вагонов рассчитан на перевозку 938 пассажиров. По территории Российской Федерации поезда проследуют без дополнительных остановок. Вывоз граждан Узбекистана осуществляется в рамках существующих международных договоренностей между Правительством РФ и Узбекистана.
Между тем, привокзальная площадь в Волжском давно уже превратилась в мини-лагерь  – в сквере  с голубыми елями и розами иностранцы днюют и ночуют  на лавочках и на одеялах в ожидании продажи билетов, а в находящихся неподалеку магазинах они скупают продукты перед отправкой на родину. По некоторым данным, Волжский останется "меккой" для граждан Узбекистана до декабря. 

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