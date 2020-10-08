«Шестерка» с пьяной компанией врезалась в забор в Волгограде





Накануне ночью в Красноармейском районе Волгограда инспекторы городского отдельного батальона ДПС остановили автомобиль «ВАЗ-2106» с повреждениями кузова. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, за рулем находился 22-летний житель Городищенского района. Освидетельствование показало, что молодой человек был пьян, а в ходе проверки выяснилось, что машина ему не принадлежит.

Полицейские установили, что он совершил угон автомобиля вместе с двумя своими знакомыми. Угнав автомобиль в Новом Рогачике, молодые люди решили покататься по Волгограду, но водитель не справился с управлением и совершил наезд на забор, повредив машину.

В отношении всех троих возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Находившийся за рулем подозреваемый отбывает административный арест за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. О том, что его машина угнана, владелец узнал от сотрудников полиции, сейчас транспортное средство возвращено собственнику.



