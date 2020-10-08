



Межпоселенческий культурно-досуговый центр в станице Кумылженской торжественно открыт после ремонта, сообщает ИА «Высота 102». Капитальная реконструкция старого ДК прошла в рамках нацпроекта «Культура», благодаря которому в регионе до 2024 года отремонтируют и переоснастят 30 профильных учреждений.





«Участие в нацпрограмме — это гарантия системной работы и того, что деньги из бюджета на реализацию проекта будут выделены. В конце прошлого года мы открывали обновленный ДК в Михайловском районе, который стал только частью уже реализованных в прошлом году планов. И мы видели, как это важно для людей, какое большое дело мы делаем. В этом году в рамках федеральной программы средства на комплексное обновление получили еще восемь районных ДК. Работа такого масштаба не велась в регионе почти четверть века, и сейчас мы благодаря нацпроекту буквально оживляем культуру там, где заждались перемен», - говорит председатель комиссии областной думы по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олег Савченко.





Что касается обновленного Кумылженского ДК, то селяне не скрывают радости. Выделенных в рамках нацпроекта 20-ти миллионов рублей хватило и на новые кресла, и на полы, и на сохранение исторического облика.

«У нас произошла замена сцены. Пол был деревянный, постоянно занозы. Дети падали в танце на колени - у руководителей замирало сердце», - директор Кумылженского культурно-досугового центра Ольга Шапрова рада, что теперь можно не волноваться за воспитанников.

«Клуб - место, где человек может себя проявить. Даже без голоса пусть поют. Главное, чтобы свет в окнах горел всегда, было тепло» - отмечает глава Кумылженского района Валерий Денисов.





Кстати, в станице Кумылженской совсем скоро отремонтируют и бывший кинотеатр «Колос». Средства на ремонт изыскали в районной администрации, а современное оборудование учреждение получит как победитель конкурса Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.



