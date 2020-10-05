Происшествия

Вооруженный пассажир угнал такси в Волгоградской области

Происшествия 05.10.2020 14:57
0
05.10.2020 14:57


Полицейские задержали в Урюпинске подозреваемого в вооруженном угоне автомашины такси. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, о происшествии сообщил в полицию 28-летний водитель такси. Конфликт с нетрезвым пассажиром у него произошел в воскресенье, 4 октября.
Мужчина сообщил, что он подвозил очередного клиента. По пути следования находившийся в салоне на заднем сиденье мужчина стал курить, и водитель сделал ему замечание. Однако пьяному пассажиру это не понравилось. Он начал душить таксиста и угрожать ему предметом, похожим на пистолет.
Потерпевший попытался найти помощь у своих коллег, для чего свернул с маршрута. Это вызвало еще большую агрессию у пассажира: он продолжил угрожать, но уже предметом, похожим на бритву, вынудив водителя покинуть салон. После этого злоумышленник вышел из машины и скрылся.
В результате проведенных мероприятий следственно-оперативная группа установила местонахождение подозреваемого. Им оказался 43-летний ранее судимый за разбой местный житель. Он сознался в содеянном. Полицейские изъяли у него предметы похожие на бритву и пистолет, а также патроны. Оружие и боеприпасы направлены на исследование.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 166 УУ РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Происшествия
05.10.2020 11:45
Происшествия 05.10.2020 11:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2020 10:50
Происшествия 05.10.2020 10:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2020 13:29
Происшествия 04.10.2020 13:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2020 10:05
Происшествия 04.10.2020 10:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2020 09:58
Происшествия 04.10.2020 09:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.10.2020 09:47
Происшествия 03.10.2020 09:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.10.2020 21:43
Происшествия 02.10.2020 21:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.10.2020 17:07
Происшествия 02.10.2020 17:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.10.2020 13:04
Происшествия 02.10.2020 13:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.10.2020 10:46
Происшествия 02.10.2020 10:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.10.2020 10:16
Происшествия 02.10.2020 10:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.10.2020 10:04
Происшествия 02.10.2020 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.10.2020 16:57
Происшествия 01.10.2020 16:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.10.2020 15:08
Происшествия 01.10.2020 15:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.10.2020 11:47
Происшествия 01.10.2020 11:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:17
Волгоградский "Отелло" на глазах сыновей избил соперника до смертиСмотреть фотографии
15:16
В Волгоградскую область прибыла новая партия вакцин от гриппаСмотреть фотографии
14:57
Вооруженный пассажир угнал такси в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:51
В Волгоградской области назвали самых редких учителей-предметниковСмотреть фотографии
14:23
Волгоградская облдума обзаведется битамиСмотреть фотографии
14:12
Первый заместитель прокурора Волгоградской области проведет личный прием гражданСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде скончался 95-летний участник Сталинградской битвыСмотреть фотографии
12:19
Мы помним: 19 лет назад погиб сотрудник УФСБ по Волгоградской области Александр КораблевСмотреть фотографии
12:19
Объем капитальных вложений «Россети Юг - Волгоград» за 8 месяцев превысил 76 млн рублейСмотреть фотографии
11:50
Становится хуже: в Волгоградской области COVID-19 ежедневно бьет антирекордыСмотреть фотографии
11:45
Безработный под Волгоградом спилил 52 дуба на продажуСмотреть фотографии
11:43
В части волгоградских больниц и детских садов потеплелоСмотреть фотографии
11:10
На случай ухудшения: в Волгоградской области готовятся к новым ограничительным мерамСмотреть фотографии
10:50
Под Волгоградом мужчина с пистолетом отобрал у школьницы 300 рублейСмотреть фотографии
10:49
В Волгоградской области – самая низкая смертность от коронавируса среди регионов ЮФОСмотреть фотографии
10:31
ПСБ поддержал более 37 тыс. предприятий МСБ на общую сумму 50 млрд рублейСмотреть фотографии
09:56
«Он только начал познавать мир»: Архипу из Волгограда нужны средства на реабилитациюСмотреть фотографии
09:49
Иностранцы осаждают вокзал в Волжском ради билета на родинуСмотреть фотографии
08:41
Волгоград поставили на место в рейтинге городов по уровню зарплатСмотреть фотографии
08:19
Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» подарил слабовидящим детям «говорящие» книгиСмотреть фотографии
23:21
Иномарка СУ СКР по Волгоградской области больше не летает по встречке с мигалкойСмотреть фотографииCмотреть видео
21:16
Водителям питерского перевозчика запретили выгонять пенсионеров из автобуса №123 "Волжский-Волгоград"Смотреть фотографии
16:35
В Волгограде жителей Дзержинского района удивили восстановлением безнадежно убитой дорогиСмотреть фотографии
14:38
Скандал с увольнением тренеров по плаванию прокомментировали в мэрии ВолжскогоСмотреть фотографии
13:58
«Можем и обжаловать»: волгоградские чиновники не поставили точку в истории с фейковым протоколом на директора фирмыСмотреть фотографии
13:29
Под Волгоградом на дороге найден труп девятиклассникаСмотреть фотографии
12:17
Прирост заболевших и новая трагедия: в Волгоградской области СOVID-19 наращивает темпыСмотреть фотографии
10:05
Двое водителей не выжили в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:03
Не попадите в ловушку!: волгоградцам советуют не идти в самозанятые под напором работодателейСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде легковушка влетела в столб: четверо раненыхСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 