Вооруженный пассажир угнал такси в Волгоградской области

Происшествия 05.10.2020 14:57
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05.10.2020 14:57
Полицейские задержали в Урюпинске подозреваемого в вооруженном угоне автомашины такси. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, о происшествии сообщил в полицию 28-летний водитель такси. Конфликт с нетрезвым пассажиром у него произошел в воскресенье, 4 октября.
Мужчина сообщил, что он подвозил очередного клиента. По пути следования находившийся в салоне на заднем сиденье мужчина стал курить, и водитель сделал ему замечание. Однако пьяному пассажиру это не понравилось. Он начал душить таксиста и угрожать ему предметом, похожим на пистолет.
Потерпевший попытался найти помощь у своих коллег, для чего свернул с маршрута. Это вызвало еще большую агрессию у пассажира: он продолжил угрожать, но уже предметом, похожим на бритву, вынудив водителя покинуть салон. После этого злоумышленник вышел из машины и скрылся.
В результате проведенных мероприятий следственно-оперативная группа установила местонахождение подозреваемого. Им оказался 43-летний ранее судимый за разбой местный житель. Он сознался в содеянном. Полицейские изъяли у него предметы похожие на бритву и пистолет, а также патроны. Оружие и боеприпасы направлены на исследование.
Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 166 УУ РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
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