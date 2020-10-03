ТОП-10 вопросов родителей, поступающих на горячую линию по школьному питанию





Ассоциация "Профессионалы социального питания" озвучила ИА «Высота 102» топ-10 вопросов от родителей, поступающих на «горячую линию» по вопросам организации школьного питания.

1. Почему одинаковая цена на льготные школьные завтраки и обеды?

На 2020 - 2021 учебный год утверждено новое 12-дневное школьное меню – оно соответствует требованиям школьного СанПиН по выходу порций, составу продуктов в соответствии с возрастом, а также требованиями по количеству микроэлементов, калорий, питательных веществ, белков, жиров и углеводов, поделенных на количество дней. Усредненная стоимость одного такого завтрака составляет 70 рублей в расчете на 1 учащегося. Учитывая, что с этого года за счет бюджета организовано питание для учащихся, посещающих учебное заведение и в первую, и во вторую смены, было принято решение разделить питание школьников на завтраки для первой смены и обеды для второй смены. Соответственно в меню для второй смены было добавлено первое блюдо (горячий суп, щи, борщ), при этом стоимость школьного обеда было решено не увеличивать.

2. Почему нет специального меню для диабетиков?

Специальное меню для диабетиков сейчас разрабатывается. Меню получило положительную оценку врачей. Окончательное решение будет вынесено Управлением Роспотребнадзора по

Волгоградской области. Как только меню для диабетиков будет утверждено, операторы питания сразу же начнут его применять.

3. Кто составляет школьное меню, и кто согласовывает?

Любое школьное меню согласовывает Роспотребнадзор. Составляет меню заказчик, т.е. непосредственно школы и департамент по образованию администрации Волгограда в тесном сотрудничестве с оператором питания.

4. Чем и как питаются школьники, не относящиеся к льготным категориям?

Школьники, не относящиеся к льготным категориям, также могут получать горячие завтраки и обеды из 12-тидневного меню, утвержденного Роспотребнадзором. Состав меню совпадает с льготным. Оно разработано с учетом возрастных требований, набора полезных веществ, микроэлементов и витаминов. Горячее питание детей за родительскую плату для удобства родителей, как правило, организовано по предварительной записи – списки формируются сразу на несколько недель. Таким образом, школьник, получающий в школе горячее питание за родительскую плату, будет гарантированно обеспечен всем комплексом полезных микроэлементов, витаминов, жиров, белков и углеводов, заложенных в 12тидневном меню.

5. Осуществляется ли продажа буфетной продукции?

Продажа буфетной продукции в школах уже ведется и организована она в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора, школьного СанПиНа и с учетом эпидемиологической ситуации. В некоторых школах рассматривается вопрос о расширении имеющегося ассортимента кулинарной продукции и выпечки в соответствии с запросами самих школьников. В ряде школ в связи с санитарными требованиями введена практика организованного питания по заранее поданным спискам – к назначенному времени учащиеся приходят в столовую, где их ждет накрытый стол, например, с чаем, пирожком или иной выпечкой.

6. Кто и где готовит буфетную продукцию?

Буфетная продукция изготавливается на специализированном комбинате социального питания, где возможно соблюсти все требования СанПиН и специальные эпидемиологические требования. Ингредиенты для производства буфетной продукции проходят многоуровневый контроль качества. Сырье натуральное и не содержит добавок и консервантов, запрещенных в школьном питании. Также для безопасности вся буфетная продукция привозится в школьную столовую или буфет в индивидуальной упаковке, где четко указаны сроки и условия хранения продукции.

7. Кто устанавливает цены на питание за родительские деньги: буфетную продукцию, а также горячие завтраки и обеды?

В настоящее время цена на горячий завтрак и обед установлена регионом и муниципалитетами – для Волгограда это 70 рублей. Если мы говорим о буфетной продукции, то цены на нее устанавливает оператор питания. Он руководствуется розничными ценами на аналогичную продукцию в точках общественного питания, либо ценой на аналогичные товары.

8. Питание в продленке: каким будет цена, состав?

Школьникам из группы продленного дня сейчас доступны обеды с горячими первым и вторым блюдами из 12-тидневного меню, утвержденного Роспотребнадзором. В дальнейшем планируется разработать дополнительные варианты питания с учетом пожеланий родителей, детей и администраций школ.

9. Где готовится школьная еда?

Школьная еда готовится на школьных пищеблоках, при условии, что там есть все необходимые помещения и оборудование для приготовления блюд. Большинство пищеблоков в школах Волгограда имеют такие возможности. Все трудоемкие и затратные по времени процессы - мытье, очистка овощей, изготовление фарша выполняются на комбинате готового питания. Затем вакуумированные овощи, рыба, мясо доставляются в школы, где повара в соответствии с меню текущего дня, готовят то или иное блюдо. В некоторых школах, построенных еще в советское время, также организуют горячее питание для школьников, но для них готовят повара мастеркухонь. В специальных термосах к нужному времени готовая еда доставляется в школы. В соответствии с требованиями, прописанными в школьном СанПиНе, от момента приготовления до момента подачи на стол должно пройти не более двух часов.

10. Какие категории школьников имеют право на бесплатное горячее питание?

Бесплатным горячим питанием (завтраки для первой смены, обеды – для второй) за счет бюджета обеспечиваются все учащиеся 1 – 4-х классов, кроме того бесплатные завтраки или обеды предусмотрены для учащихся льготных категорий из малообеспеченных, многодетных семей или состоящих на учете у фтизиатра. Также за счет местного бюджета финансируется бесплатное двухразовое питание для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.

Телефон горячей линии Ассоциации "Профессионалы социального питания": 89093773043











