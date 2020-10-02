Общество

В Волгоградской области нашли двух «пропавших» умерших от COVID-19

Общество 02.10.2020 12:53
0
02.10.2020 12:53


В региональном оперштабе сообщили подробности о двух подтвержденных накануне смертельных случаях от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102», список жертв инфекции пополнили два человека – 70-летний житель Светлоярского района и 55-летняя  жительница  Палласовского района. Так, пенсионер обратился за медпомощью спустя 4 дня, вызвав бригаду скорой помощи, которая госпитализировала его в больницу №16 Красноармейского района. Мужчина скончался от COVID-19 и двусторонней пневмонии. У него были хронические сердечно-сосудистые заболевания и заболевание мочевыделительной системы. 
Жительница Палласовского района сразу отреагировала на признаки недомогания и вызвала врача на дом. Она лечилась амбулаторно и при ухудшении состояния здоровья  было проведено исследование, по результатам которого ее положили в больницу №12. Но спасти ее не удалось. У женщины был букет хронических болезней – в том числе сердечно-сосудистые и сахарный диабет.
Таким образом, всего в списке жертв коронавируса – 151 житель Волгоградской области. Накануне в федеральном штабе сообщили именно такую цифру, однако в региональном штабе заявили, что обладают информацией только о 149 смертельных случаях. Теперь федеральная и региональная статистика смертей сошлись. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Общество
02.10.2020 13:39
Общество 02.10.2020 13:39
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.10.2020 12:14
Общество 02.10.2020 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2020 12:12
Общество 02.10.2020 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2020 11:18
Общество 02.10.2020 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2020 10:46
Общество 02.10.2020 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2020 20:21
Общество 01.10.2020 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2020 17:30
Общество 01.10.2020 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2020 16:23
Общество 01.10.2020 16:23
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.10.2020 15:54
Общество 01.10.2020 15:54
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2020 13:34
Общество 01.10.2020 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2020 10:58
Общество 01.10.2020 10:58
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2020 10:44
Общество 01.10.2020 10:44
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2020 08:24
Общество 01.10.2020 08:24
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2020 15:36
Общество 30.09.2020 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
30.09.2020 14:03
Общество 30.09.2020 14:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:54
Новый вирус косит волгоградских школьниковСмотреть фотографии
13:04
Под Волгоградом вор с иконой пытался удрать от полиции на дамском велосипедеСмотреть фотографии
12:57
Свалке вблизи элитного поселка в Волгограде позволяют смердеть месяцамиСмотреть фотографии
12:53
В Волгоградской области нашли двух «пропавших» умерших от COVID-19Смотреть фотографии
12:14
Снова много заболевших: Волгоградская область остается в тисках коронавирусаСмотреть фотографии
12:12
Утечку хлора экстренно ликвидировали в ходе учений спасатели ВолгоградаСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде упавший с высоты работник взыскал полмиллиона с работодателяСмотреть фотографии
10:46
«Летающая» иномарка напротив морга убила пешехода в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:46
Пенсионеров с льготными проездными не пускают в автобусы «Волжский - Волгоград»Смотреть фотографии
10:31
На Волжском трубном заводе введен в эксплуатацию современный экологический центрСмотреть фотографии
10:16
В Волжском молодая мать изрезала детей и убила себяСмотреть фотографии
10:04
В закромах бизнесмена в Волгоградской области нашли контрафактный табак на 2 млн рублейСмотреть фотографии
09:49
Жители Самары сядут надолго за попытку ввоза в Волгоград партии наркотиковСмотреть фотографии
08:49
В администрации Волгоградской области создают новую антикоррупционную структуруСмотреть фотографии
08:01
Подозреваемый в коррупции замначальника колонии под Волгоградом ждет в СИЗО окончания следствияСмотреть фотографииCмотреть видео
20:51
Всех тренеров уволить: без плавания остается спортшкола в ВолжскомСмотреть фотографии
20:21
Волгоградские чиновники признали опасность домов в «тринадцати шагах от пропасти»Смотреть фотографии
19:40
Волгоград поможет Вьетнаму в борьбе с инфекциямиСмотреть фотографии
17:30
Пациентам с коронавирусом в больнице Волгоградской области предлагают самим купить себе лекарстваСмотреть фотографии
17:21
Платёжные сервисы Сбербанка «Плати QR» и Take&Go признаны одними из лучших в миреСмотреть фотографии
17:17
Бабушка-убийца в Волгоградской области не смогла выйти по УДОСмотреть фотографии
16:57
Огненный ад под Волгоградом сняли сверху: горят дома и земляСмотреть фотографииCмотреть видео
16:23
Волонтеры волгоградского «КАУСТИКа» помогают подопечным Светлоярского центра социального обслуживания населенияСмотреть фотографии
15:41
В неистребимые «Китай-города» в Волгоградской области нагрянули силовикиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:13
Бывший сотрудник налоговой осужден за наркотики в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:43
Лечились сами и умерли: двое волгоградцев не смогли в одиночку победить коронавирусСмотреть фотографии
13:34
Волгоградские школы проверят на законность установки оборудования для распознавания лицСмотреть фотографии
13:33
В Волгоградской области тихо сменили руководителя «Молодой Гвардии»Смотреть фотографии
13:19
Питерский перевозчик «убивает» автобусы Волжский-ВолгоградСмотреть фотографии
12:42
Октябрь несет смерть: коронавирус буйствует в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 