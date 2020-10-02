В Волгоградской области нашли двух «пропавших» умерших от COVID-19





В региональном оперштабе сообщили подробности о двух подтвержденных накануне смертельных случаях от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102», список жертв инфекции пополнили два человека – 70-летний житель Светлоярского района и 55-летняя жительница Палласовского района. Так, пенсионер обратился за медпомощью спустя 4 дня, вызвав бригаду скорой помощи, которая госпитализировала его в больницу №16 Красноармейского района. Мужчина скончался от COVID-19 и двусторонней пневмонии. У него были хронические сердечно-сосудистые заболевания и заболевание мочевыделительной системы.

Жительница Палласовского района сразу отреагировала на признаки недомогания и вызвала врача на дом. Она лечилась амбулаторно и при ухудшении состояния здоровья было проведено исследование, по результатам которого ее положили в больницу №12. Но спасти ее не удалось. У женщины был букет хронических болезней – в том числе сердечно-сосудистые и сахарный диабет.

Таким образом, всего в списке жертв коронавируса – 151 житель Волгоградской области. Накануне в федеральном штабе сообщили именно такую цифру, однако в региональном штабе заявили, что обладают информацией только о 149 смертельных случаях. Теперь федеральная и региональная статистика смертей сошлись.



