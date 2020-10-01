Волгоградец предложил бесплатно раздавать людям маски

Общество 01.10.2020 10:58
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01.10.2020 10:58
Бывший депутат Волгоградской областной думы предложил властям городов региона бесплатно раздавать людям маски. Как рассказал ИА «Высота 102» Михаил Таранцов, это можно делать прямо в общественном транспорте.
«Это недешевое дело, но лечить больных коронавирусом все равно дороже», - считает он. Кроме того, по его мнению, важно не только добиваться соблюдения масочного режима, в том числе в транспорте, а сделать все возможное, чтобы количество единиц общественного транспорта, маршруток, перевозящих людей, было максимальным. «Тогда мы уйдем от переполненных салонов общественного транспорта и снизим риски заболевания для многих, - говорит Михаил Таранцов. - Нужно изыскивать дополнительные средства на это в бюджетах, вплоть до закупки новых единиц общественного транспорта для городов».
Напомним, в настоящее время в Волгоградской области действует масочный режим при посещении жителями общественных мест и при пользовании общественным транспортом. Если следовать рекомендациям врачей, одноразовые маски следует менять через каждые два часа. С учетом минимальной стоимости одной маски в 10 рублей в день на эти цели житель может потратить около 50 рублей.
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