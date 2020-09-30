Общество 30.09.2020 10:14
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30.09.2020 10:14
Власти Волгоградской области продлили запрет на посещение лесов до 18 октября. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий приказ подписан председателем облкомприроды Виталием Сазоновым. По традиции будет также запрещен и въезд в лесные массивы транспортных средств. Связаны эти меры с обеспечением пожарной безопасности в лесах и проведением работ. В списке запретных для посещения мест – популярные у жителей региона участки в лесничествах в различных районах области. Напомним, запрет на посещение лесов действует в Волгоградской области практически круглогодично, с коротким перерывом на зиму.
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