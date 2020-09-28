В Волгограде подрядчика пожурили за вольности при ремонте памятника

Общество 28.09.2020 13:43
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28.09.2020 13:43
Муниципальное бюджетное учреждение «Волгоградзеленхоз» избежало административного наказания, отделавшись устным замечанием, за ремонт памятника Чуйкову в Волгограде без разрешительной документации. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление Центрального районного суда.
Административный материал по ч.1 ст. 7.13 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) в отношении МБУ «Волгоградзеленхоз» поступил от областного комитета государственной охраны объектов культурного наследия.
В суде установлено, что МБУ «Волгоградзеленхоз» приступило к ремонту объекта культурного наследия в отсутствии разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданного комитетом и лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Вина МБУ судом в совершении административного правонарушения была полностью установлена. Однако, как было отмечено, в связи с малозначительностью совершенного правонарушения ст. 2.9 КоАП РФ позволяет освободить нарушителя от административной ответственности и ограничиться устным замечанием, что и было сделано.
Данное правонарушение было признано судом малозначительным, так как не повлекло никакого вреда или ущерба.
Напомним, памятник маршалу Чуйкову был отремонтирован в текущем году. Была демонтирована старая раскрошившаяся облицовка постамента из красного кирпича, теперь основание памятника выполнено из гранита.
Справка. Памятник Маршалу Советского Союза Василию Чуйкову установлен в Центральном районе Волгограда, недалеко от места ,где во время Сталинградской битвы у самой воды, располагался штаб 62-й армии. Автор памятника — сын командарма архитектор Александр Чуйков. Открытие состоялось 7 мая 1990 года. На постаменте высечены слова самого легендарного полководца: «Есть в огромной России город, которому отдано мое сердце... Он вошел в историю как Сталинград».
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