



Список объектов культурного наследия в Волгоградской области в скором времени может увеличиться на 23 объекта, выявленных в Волгограде и двух районах Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, ГБУ "Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры" является заказчиком закупки на выполнение работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия (памятников) в Волгограде, Дубовском и Иловлинском районах области. На эти цели выделяется 1 миллион 840 тысяч бюджетных рублей.

Организация, с которой заключат контракт, в течение 60 календарных дней должна будет провести экспертизу объектов в целях обоснования их включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации либо отказа во включении в реестр.

В перечне выявленных объектов культурного наследия, которые являются претендентами на попадание в реестр, указаны памятник В.И.Ленину на площади Ленина в Волгограде, главные ворота метизного завода, памятник морякам-североморцам у элеватора, два старинных жилых дома на улице Клубная,3 и ул. Краснослобоская,9 в Ворошиловском районе, водонапорная башня и насосная станция 1871 года постройки на станции Гумрак Грязе-Царицынской железной дороги, дом конца XIX - начала XX века на улице Аджарская,9 в Советском районе. Остальные объекты находятся в районах области. В основном это старинные дома конца XIX - начала XX века, одна торговая лавка, два магазина, а также колокольня церкви Святой Троицы, расположенная в станице Качалинской Иловлинского района.

Отметим, что один объект из этого списка - памятник Ленину - ранее уже был вписан в государственный реестр объектов культурного наследия, но потом его оттуда вычеркнули. Это стало известно общественности в 2018 году, когда встал вопрос о ремонте памятника. Прокуратура Центрального района Волгограда провела проверку и установила, что ранее монумент Ильичу являлся памятником истории и культуры федерального (общероссийского) значения. На основании указа Президента РФ от 05.05.1997 №452 он лишился этого статуса. При этом решение об отнесении указанного объекта к категории памятников истории местного значения органами исполнительной власти Волгоградской области не принималось. Известный в Волгограде монумент до сих пор стоит на учете ТУ Росимущества в Волгоградской области





Монумент авторства скульптора Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова был открыт в 1960 году на Площади Ленина в Центральном районе Волгограда. Памятник представляет собой 18-метровую статую В.И. Ленина, стоящую на постаменте в форме башни броневика.



