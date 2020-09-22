«Главврач тоже с коронавирусом»: COVID-19 вернулся в больницу Волгоградской области

Общество 22.09.2020 21:56
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22.09.2020 21:56
В Нехаевской центральной районной больнице Волгоградской области на карантин из-за коронавируса закрылись детское отделение и хирургия. В настоящее время функционирует только терапевтическое отделение. ГНа больничном находится и главный врач медучреждения Надежда Тридубова. Об этом сообщили ИА «Высота 102» местные жители. В оперативном штабе ИА "Высота 102" пояснили, что в ходе регулярного обследования сотрудников медицинского учреждения был выявлен специалист с положительным анализом на коронавирус. Источник инфицирования уточняется. В помещениях закрытых отделений проведена дезинфекция. В соответствии с маршрутизацией жителей района госпитализируют в Урюпинскую ЦРБ, уточнили в оперштабе.
В Нехаевской ЦРБ, напомним, в июле этого года от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался врач-стоматолог Владимир Михайличенко. Осенью инфекция снова вернулась в больницу.
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