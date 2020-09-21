Центральный суд Волгограда прекратил производство по иску противников московского времени

Судья Центрального районного суда Волгограда Ирина Галахова отказала в рассмотрении исков противников московского времени, которые требовали признать незаконным постановление областной думы о переходе региона на московское время. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в определении судья подчеркнула, что постановление думы фактически является актом законодательной инициативы и само по себе правовых последствий не несет, в том числе – не затрагивает интересы истцов. В связи с этим Ирина Галахова определила прекратить производство по объединенному ранее иску противников московского времени. Представитель истцов заявил, что решение Центрального районного суда будет обжаловано.

Сегодня, напомним, два коллективных иска сторонников волгоградского времени к облдуме должны были быть рассмотрены в суде с перерывом в полчаса. К зданию Центрального суда прибыли около полутора десятка представителей СМИ, юристы от представителей истцов, областной думы, избиркома, а также трое истцов - тоже юрист и двое пенсионеров. В определении суда говорится, что поданные иски взаимосвязаны и оспаривается один нормативный акт. В начале заседания по объединенному иску судья попросил представителя истцов обосновать иск. "Этот вопрос затрагивает право граждан на благоприятную среду обитания. После принятия законопроекта эти права граждан будут нарушены", - сообщил он суду. Ответчики в свою очередь заверили, что нарушений не было допущено. Также представитель облдумы попросил суд не рассматривать повторный иск по тем же основаниям.

Ранее, напомним, сообщалось, что инициативные группы волгоградцев организовали сбор подписей с требованием признать действия депутатов облдумы, принявших постановление о переходе Волгоградской области в московскую часовую зону, незаконными. Тем временем комитет по охране здоровья Госдумы принял к рассмотрению скандальный законопроект.