В волгоградском «Роторе» у семерых игроков выявлен коронавирус





У нескольких игроков «Ротора» выявлена коронавирусная инфекция. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, результаты последнего тестирования показали отклонения от нормы у семерых игроков основного состава и у двух членов административного штаба. Все они сдали повторный мазок и сейчас изолированы от команды.

Положительные результаты выявлены у Ильи Жигулёва, Александра Саплинова, Беки Микелтадзе, Камиля Муллина, Ники Кипиани, Азата Байрыева и Александра Довбни. В клубе заявили, что руководство «Ротора» незамедлительно приняли все меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и поставили в известность руководство профильных ведомств, РФС и РПЛ. При этом здесь пояснили, что матч с «Краснодаром», намеченный на завтра, состоится.

Между тем, телеграм-канал "Ложе прессы" только что сообщил о возможной отмене матча "Ротора" с "Краснодаром". "После выявления коронавируса у семерых игроков "Ротора" Роспотребнадзор проводит расследование, по итогам которого будут установлены контактные группы. И вынесено решение о возможности участия "Ротора" в матче 7-ого тура РПЛ против "Краснодара". В то же время помощник главного тренера волгоградской команды Максим Шацких в интервью Чемпионтат.com рассказал, что "команда готовится к матчу в обычном режиме и изолированных спортсменов могут заменить игроки из молодежки "Ротора".