Общество

В волгоградском «Роторе» у семерых игроков выявлен коронавирус

Общество 12.09.2020 19:42
0
12.09.2020 19:42


У нескольких игроков «Ротора» выявлена коронавирусная инфекция. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, результаты последнего тестирования показали отклонения от нормы у семерых игроков основного состава и у двух членов административного штаба. Все они сдали повторный мазок и сейчас изолированы от команды.
Положительные результаты выявлены у Ильи Жигулёва, Александра Саплинова, Беки Микелтадзе, Камиля Муллина, Ники Кипиани, Азата Байрыева и Александра Довбни. В клубе заявили, что руководство «Ротора» незамедлительно приняли все меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и поставили в известность руководство профильных ведомств, РФС и РПЛ. При этом здесь пояснили, что матч с «Краснодаром», намеченный на завтра, состоится. 
Между тем, телеграм-канал "Ложе прессы" только что сообщил о возможной отмене матча "Ротора" с "Краснодаром". "После выявления коронавируса у семерых  игроков "Ротора" Роспотребнадзор проводит расследование, по итогам которого будут установлены контактные группы. И вынесено решение о возможности участия "Ротора" в матче 7-ого тура РПЛ против "Краснодара". В то же время помощник главного тренера волгоградской команды Максим Шацких в интервью Чемпионтат.com рассказал, что "команда готовится к матчу в обычном режиме и изолированных спортсменов могут заменить игроки из молодежки "Ротора". 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Общество
12.09.2020 21:02
Общество 12.09.2020 21:02
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2020 18:12
Общество 12.09.2020 18:12
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2020 17:12
Общество 12.09.2020 17:12
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2020 14:50
Общество 12.09.2020 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2020 13:39
Общество 12.09.2020 13:39
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2020 11:57
Общество 12.09.2020 11:57
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2020 10:36
Общество 12.09.2020 10:36
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2020 09:38
Общество 12.09.2020 09:38
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2020 20:30
Общество 11.09.2020 20:30
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2020 16:13
Общество 11.09.2020 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2020 15:16
Общество 11.09.2020 15:16
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2020 14:53
Общество 11.09.2020 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2020 14:19
Общество 11.09.2020 14:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.09.2020 12:05
Общество 11.09.2020 12:05
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.09.2020 11:44
Общество 11.09.2020 11:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:02
От торгового центра экс-депутата Волгоградской гордумы остался «скелет»Смотреть фотографии
19:42
В волгоградском «Роторе» у семерых игроков выявлен коронавирусСмотреть фотографии
18:12
Безработным Волгоградской области выделят дополнительные деньгиСмотреть фотографии
17:12
В Волгограде объявили о поиске проектировщика новой «начинки» Центрального универмагаСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде на мужчину составили фейковый протокол о нарушении масочного режимаСмотреть фотографии
14:24
Делай как губернатор: в Волгоградской области есть план по охвату прививкамиСмотреть фотографии
14:03
Под Волгоградом закаленный зоной гость обнулил счет хозяйкиСмотреть фотографии
13:39
Новой жертвой коронавируса стала 46-летняя жительница Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:57
Волгоградская область намертво застряла на платоСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде «Метроэлектротранс» позаботится о футбольных болельщиках после матчаСмотреть фотографии
10:19
В Волгоградской области избирателям мало интересны трехдневные довыборыСмотреть фотографии
09:59
В Волжском на переходе сбили первоклассникаСмотреть фотографии
09:38
Волгоградский «Ротор» расстался со странным приобретениемСмотреть фотографии
21:12
В Волжском здание бывшей Церкви живого бога подорожало в 30 разСмотреть фотографии
21:05
СК намерен возбудить дело в отношении волгоградской судьи Юлии ДобрынинойСмотреть фотографии
20:30
Владелица гостиницы "Октябрьская" выгодно купила элитную землю в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:01
Вспышка ротавирусной инфекции зафиксирована в школе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:19
Двоих волгоградцев осудили за попытку выкопать канализационную трубуСмотреть фотографии
16:13
«Победе» - быть!: власти не отказались от переделки кинотеатра в кукольный театр в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:10
Предприниматели могут заказать карты через интернет-банк «Бизнес-портал» с доставкой курьеромСмотреть фотографии
15:16
Губернатор Волгоградской области сделал прививкуСмотреть фотографии
14:53
Волгоградец в суде требует признать слово «COVID» экстремистскимСмотреть фотографии
14:19
На «Уроке цифры» при поддержке Сбербанка дети будут программировать беспилотникиСмотреть фотографии
13:04
«Азбука интернета» – волгоградским пенсионерам с осени до летаСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде политики, общественники и представители родительского сообщества продегустировали школьный завтракСмотреть фотографии
11:44
В Волгоградской области коронавирус продолжает забирать жизниСмотреть фотографии
11:40
В Волжском из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 25 человекСмотреть фотографии
11:08
Из-за овцы на дороге в Волгоградской области погиб водительСмотреть фотографии
10:26
Три счастливых дня: в Волгоградской области стартовали затяжные выборыСмотреть фотографии
09:54
В Волгоградской области за год выявили целый полк хронических алкоголиковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 