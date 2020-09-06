От недвижимости в горсаду Волгограда спешат избавиться задорого

Общество 06.09.2020 21:07
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06.09.2020 21:07
За 22 с половиной миллиона рублей продается помещение свободного назначения площадью 330 квадратных метров в горсаду Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". Здание по адресу улица Коммунистическая,3А расположено рядом с кинотетатром "Победа". В помещении располагается, в том числе, дирекция парка аттракционов городского сада, который уже несколько месяцев не работает из-за введенных "антикоронавирусных" ограничений.
Судя по одному из объявлений на билборде в парке, 14 сентября "качели-карусели" все-таки рассчитывают начать работу - посетителям обещают скидку. Между тем, конструкции некоторых аттракционов уже начали разбирать и упаковывать - очевидно, что хозяева бизнеса детских развлечений терпят серьезные убытки и не видят перспектив для дальнейшей успешной деятельности.
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