От недвижимости в горсаду Волгограда спешат избавиться задорого









За 22 с половиной миллиона рублей продается помещение свободного назначения площадью 330 квадратных метров в горсаду Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". Здание по адресу улица Коммунистическая,3А расположено рядом с кинотетатром "Победа". В помещении располагается, в том числе, дирекция парка аттракционов городского сада, который уже несколько месяцев не работает из-за введенных "антикоронавирусных" ограничений.









Судя по одному из объявлений на билборде в парке, 14 сентября "качели-карусели" все-таки рассчитывают начать работу - посетителям обещают скидку. Между тем, конструкции некоторых аттракционов уже начали разбирать и упаковывать - очевидно, что хозяева бизнеса детских развлечений терпят серьезные убытки и не видят перспектив для дальнейшей успешной деятельности.



