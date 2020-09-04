



Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по региону, в этом году из 28 состоящих на учете в ГИМС пляжей оборудованы были только 12, а по результатам освидетельствований к эксплуатации были допущены всего 9. С начала купального сезона инспекторами было выявлено 93 несанкционированных мест массового отдыха людей на воде. Из них одно место было оборудовано и допущено к эксплуатации, как пляж; в 14-ти по рекомендации ГИМС были выставлены временные мобильные спасательные посты, а в наиболее опасных местах установлены запрещающие знаки «Купание запрещено».





За купальный сезон инспекторы ГИМС провели более 500 патрулирований по акваториям Волгоградской области. В итоге к административной ответственности был привлечено 571 нарушитель. Сумма наложенных штрафов превысила 1 миллион 220 тысяч рублей.

Пляжный сезон 2020 года официально завершился в Волгоградской области 1 сентября.



