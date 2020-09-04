Общество 04.09.2020 15:48
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04.09.2020 15:48
За купальный сезон в Волгоградской области на воде погибли 35 человек, в том числе 4 ребенка. Такие оперативные данные приводят спасатели. Трагедии происходили в основном на необорудованных, «диких» пляжах, где не было организовано дежурство спасателей. Так, сразу четверо студентов из Индии утонули в районе хутора Бобры, еще один иностранный студент - из Египта погиб у набережной напротив стадиона «Волгоград Арена», 8-летний мальчик пропал в затоне на Тулака - тело нашли спустя 5 дней.
Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по региону, в этом году из 28 состоящих на учете в ГИМС пляжей оборудованы были только 12, а по результатам освидетельствований к эксплуатации были допущены всего 9. С начала купального сезона инспекторами было выявлено 93 несанкционированных мест массового отдыха людей на воде. Из них одно место было оборудовано и допущено к эксплуатации, как пляж; в 14-ти по рекомендации ГИМС были выставлены временные мобильные спасательные посты, а в наиболее опасных местах установлены запрещающие знаки «Купание запрещено».
За купальный сезон инспекторы ГИМС провели более 500 патрулирований по акваториям Волгоградской области. В итоге к административной ответственности был привлечено 571 нарушитель. Сумма наложенных штрафов превысила 1 миллион 220 тысяч рублей.
Пляжный сезон 2020 года официально завершился в Волгоградской области 1 сентября.
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