Организацию бесплатного горячего питания для школьников 1-4 классов обсудили в Общественной палате Волгоградской области





Рабочее совещание по вопросу реализации Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" прошло накануне на площадке Общественной палаты Волгоградской области.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу региональной Общественной палаты, совещание прошло при участии президента АНО «Института отраслевого питания», руководителя АНО «За школьное питание», члена рабочей группы по разработке федерального закона о регулировании в области питания детей дошкольного и школьных возрастов, а также члена рабочей группы по сопровождению экспериментальных проектов организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях при Президентском Совете по реализации приоритетных национальных проектов Владимира Чернигова, депутата Государственной Думы VII созыва Федерального Собрания Российской Федерации, председателя Общественной организации «Волгоградский областной Союз женщин» Нины Черняевой, Уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области Нины Болдыревой, представителей управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, органов исполнительной и законодательной власти Волгограда, а также операторов питания, занимающихся организацией питания в школах Волгоградского региона.

«Общественная палата не первый раз выступает инициатором проведения общественного обсуждения значимых вопросов. Сегодняшняя тема, безусловно, важна, так как это здоровье наших детей», - пояснила заместитель председателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты Российской Федерации, председатель комиссии по вопросам обеспечения законности и защиты прав граждан, общественному контролю и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Волгоградской области Светлана Казаченок.

Руководитель межрегиональной общественной организации «Профессионалы социального питания и оздоровления населения» Софья Жилина отметила, что согласно закону, подписанному президентом России Владимиром Путиным, горячее питание должно быть не реже одного раза в день: «В регионе проведена огромная работа по подготовке школьных пищеблоков в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Все школы области, включая малокомплектные, оборудованы собственными пищеблоками. Закрыт вопрос со столовыми-доготовочными и буфетами, так как введен в эксплуатацию комбинат социального питания. Благодаря этому Волгоградской областью получены федеральные субсидии на софинансирование горячего питания для школьников с 1 по 4 класс. А это, во-первых, возможность изменить цену, увеличив стоимость завтраков, во-вторых, возможность пересмотреть меню, сделав его более разнообразным».

«Принятие этого закона о бесплатном горячем питании – это прямая помощь семьям с детьми 7-11 лет, - сказал Владимир Чернигов. – И теперь нам всем вместе предстоит выстроить систему, которая позволит достичь максимальной удовлетворенности питанием детей и родителей в образовательных учреждениях».

«Для улучшения показателей здоровья детского населения нашей страны нам предстоит большая совместная работа, как организаторов питания, контролирующих органов, так и родительского комитета, потому как именно в семье закладываются основы питания», - рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Лидия Павлова.

Участники обсуждения согласились, что привлечение родительской, специализированной и экспертной общественности необходимо для пропаганды здорового образа жизни, как главной составляющей полноценного питания в школе и дома, учета здоровья, режима дня и других факторов для формирования здоровья наших будущих поколений.

Напомним, согласно Федеральному закону от 01.03.2020 N 47-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", переходный период для организации бесплатного горячего питания для школьников с 1 по 4 класс для регионов России установлен сроком до 1 сентября 2023 года. Однако Волгоградская область готова сделать это уже с 1 сентября 2020 года.



