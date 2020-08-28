В Волгоград привезли латексные фигуры участников исторического пленения Паулюса

Общество 28.08.2020 14:12
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28.08.2020 14:12
На фото: латексные фигуры участников переговоров с советской и немецкой стороны
Латексные фигуры участников переговоров в Сталинграде с фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом выставят в волгоградском музее "Память". Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в музее-панораме "Сталинградская битва", фигуры изготовили художники-дизайнеры компании "FREE ART" из Новосибирска при консультационной помощи сотрудников музея-заповедника. Полное портретное сходство с реальными персонажами позволит посетителям почувствовать себя сопричастными к происходившим здесь историческим событиям.
Как известно, историческое событие, сыгравшее одну из ключевых ролей в окончании Сталинградской битвы, произошло ранним утром 31 января 1943 года в подвале универмага, где сейчас располагается музей "Память". Переговоры с немецким командующим вел начальник штаба 64-й армии генерал-майор Иван Ласкин. Он выполнил доверенную ему миссию блестяще - убедил Паулюса, что ему будут предоставлены все условия по нормам международного права и принял капитуляцию южной группы немецких войск. На протяжении нескольких лет в Волгограде в дни празднования разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом проводилась реконструкция тех событий. Теперь увидеть эту сцену можно будет не только в праздничные даты.
На фото: реконструкция пленения фельдмаршала Паулюса (31.01.2020)
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