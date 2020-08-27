



Матч «Ротора» и московского «Спартака», который накануне прошел на «Волгоград Арене», собрал больше всех зрителей – на трибунах было 18 тысяч 139 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в Турстате, это лучший результат по итогам 5-го тура, прошедшего 25 и 26 августа. Матч в Ростове-на-Дону команд «Ростов» и «Урал», в которой хозяева победили 1:0, посетили 11 тысяч 353 человек.

Игру в Казани клубов «Рубин» и «Уфа, завершившуюся победой «Рубина» со счётом 3:0, посетили 6 тысяч 276 человек.

Напомним, накануне «Ротор» уступил «Спартаку» со счетом 0:1. Волгоградские болельщики, несмотря на проигрыш родной команды, назвали вчерашнюю игру самой достойной и красивой в первенстве РПЛ.



