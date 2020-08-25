Волгоградцы "атаковали" электронную приемную Госдумы жалобами на областных депутатов из-за московского времени





Волгоградцы требуют объяснений от руководства областной думы в связи с принятием законопроекта «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», предусматривающего переход Волгоградской области в часовую зону UTC+3. Как рассказали ИА «Высота 102» активисты группы Вконтакте «Волгоградское время», по их мнению, регпарламент не имел права направлять законопроект напрямую в Госдуму, минуя Совет законодателей РФ, чем нарушил часть 3 статьи 92 регламента областной думы. Соответствующие письма уже направлены председателю областной думы Александру Блошкину и председателю комитета областной думы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий Михаилу Струку.

Активисты, восстанавливая хронологию принятия скандального решения, напоминают, что законопроект о переходе Волгоградской области в московскую часовую зону был внесен депутатами Сергеем Булгаковым и Михаилом Струком в областную думу и в этот же день был рассмотрен комитетом по госстроительству, местному самоуправлению и развитию территорий, который и возглавляет Струк. Комитет рекомендовал областной думе принять проект постановления и на следующий день на заседании думы он был принят и направлен в Госдуму.

При этом, согласно регламенту, по результатам рассмотрения проекта федерального закона профильный комитет или профильная комиссия может принять одно из следующих решений. Первое - направить проект федерального закона для рассмотрения в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации. Второе - рекомендовать думе отклонить проект федерального закона. Других вариантов не дано. И только после заключения из Совета законодателей профильный комитет мог рекомендовать областной думе направить законопроект в Госдуму.

Именно так и поступали ранее в областной думе, исключение составил лишь законопроект, направленный регпарламентом в Госдуму в 2018 году по итогам референдума о переходе на волгоградское время. Однако для этого было основание, так как согласно ст.52 закона волгоградской области №1475-ОД от 31 мая 2007 года «Об областном референдуме», решение, принятое на областном референдуме, является обязательным и не нуждается в дополнительном утверждении, в частности, Советом законодателей.

В 2020 году непосредственного решения жителей Волгоградской области, принятого на референдуме, о направлении в Государственную Думу законопроекта о переходе в часовую зону UTC+3 принято не было, уверены активисты. Поэтому, по их мнению, данный законопроект, как и все другие проекты федеральных законов, которые вносятся в Волгоградскую областную думу, обязан был пройти все процедуры, предусмотренные Регламентом, в том числе получить заключение Совета Законодателей Российской Федерации.

Сторонники волгоградского времени уверены, что опрос граждан о часовой зоне в Волгоградской области, проведенный муниципальными образованиями Волгоградской области – даже если предположить, что он проведен законно, а его результаты достоверны – не является формой прямого волеизъявления граждан и не освобождает Волгоградскую областную думу от обязанности получить заключение совещательного органа при Федеральном Собрании Российской Федерации – Совета Законодателей Российской Федерации. На этом основании волгоградцы подозревают, что комитет облдумы по госстроительству, местному самоуправлению и развитию территорий при рассмотрении указанного проекта федерального закона вышел за рамки своих полномочий и принял незаконное решение, не соответствующее требованиям регламента.

Редакция ИА «Высота 102» также направила председателю Волгоградской областной думы Александру Блошкину запрос с просьбой прояснить ситуацию с процедурой направления законопроекта «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», предусматривающего переход Волгоградской области в часовую зону UTC+3, в Госдуму на предмет соблюдения или нарушения регламента облдумы.

Между тем, волгоградцы уже направляют письма-жалобы на решение регпарламента о переходе на московское время помимо самой областной думы в администрацию президента и в Госдуму. Многие жалуются на то, что в электронную приемную Госдумы письмо не удается отправить с первого раза, ресурс выдает надпись: "Просим извинения, идут технические работы". Жители предполагают, что из Волгоградской области уже пошел вал обращений от недовольных действиями депутатов избирателей, что могло привести к проблемам ресурса.

Напомним, в случае принятия законопроекта Госдумой и Советом Федерации Волгоградская область перейдет на московское время 20 декабря.



