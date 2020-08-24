



Сегодня в общественном транспорте Волгограда кондукторы стали отказываться продавать билеты пассажирам, которые зашли в салон без масок. Об этом рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы. Многие пассажиры с удовлетворением отнеслись к этому требованию. «Непонятно, почему некоторые позволяли себе заходить в трамваи и троллейбусы без масок, тогда как другие добросовестно выполняют установленное требование», - заметили горожане. Как предупредили кондукторы, на линии маршрутов общественного транспорта также вышли группы контролеров, которые будут «ловить» волгоградцев без средств индивидуальной защиты.

Напомним, с завтрашнего дня перевозчики в том числе коммерческого транспорта будут нести ответственность за проезд пассажиров без масок. Мало того, региональные власти рекомендуют жителям Волгоградской области вновь использовать перчатки при посещении общественных мест и учреждений, расположенных в зданиях и сооружениях, в том числе органы власти, суды, прокуратуру, при поездках в общественном транспорте и при нахождении на остановках.



