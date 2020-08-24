Общество

В общественном транспорте Волгограда отказываются обилечивать пассажиров без масок

Общество 24.08.2020 08:57
0
24.08.2020 08:57


Сегодня в общественном транспорте Волгограда кондукторы стали отказываться продавать билеты пассажирам, которые зашли в салон без масок. Об этом рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы. Многие пассажиры с удовлетворением отнеслись к этому требованию. «Непонятно, почему некоторые позволяли себе заходить в трамваи и троллейбусы без масок, тогда как другие добросовестно выполняют установленное требование», - заметили горожане.  Как предупредили кондукторы, на линии маршрутов общественного транспорта также вышли группы контролеров, которые будут «ловить» волгоградцев без средств индивидуальной защиты. 
Напомним, с завтрашнего дня перевозчики в том числе коммерческого транспорта будут нести ответственность за проезд пассажиров без масок. Мало того, региональные власти рекомендуют жителям Волгоградской области вновь использовать перчатки при посещении общественных мест и учреждений, расположенных в зданиях и сооружениях, в том числе органы власти, суды, прокуратуру, при поездках в общественном транспорте и при нахождении на остановках. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Антисептики, дезинфицирующие средства
Общество
24.08.2020 10:25
Общество 24.08.2020 10:25
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2020 07:24
Общество 24.08.2020 07:24
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2020 21:44
Общество 23.08.2020 21:44
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2020 20:43
Общество 23.08.2020 20:43
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2020 20:01
Общество 23.08.2020 20:01
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2020 16:50
Общество 23.08.2020 16:50
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2020 15:21
Общество 23.08.2020 15:21
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2020 13:31
Общество 23.08.2020 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2020 11:58
Общество 23.08.2020 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2020 10:46
Общество 23.08.2020 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2020 09:53
Общество 23.08.2020 09:53
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2020 23:05
Общество 22.08.2020 23:05
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2020 17:06
Общество 22.08.2020 17:06
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.08.2020 14:02
Общество 22.08.2020 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2020 13:29
Общество 22.08.2020 13:29
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

10:25
Волгоградцы требуют обнародовать имена проголосовавших за московское время депутатов облдумыСмотреть фотографии
09:29
Натура - не деньги: доходы чиновников Волгоградской области маскируются в поляхСмотреть фотографии
08:57
В общественном транспорте Волгограда отказываются обилечивать пассажиров без масокСмотреть фотографии
07:24
«Волги», до свидания: в Волгограде распродают машины из гаража обладминистрацииСмотреть фотографии
21:44
Стройка в центре Волгограда может отклониться от параметровСмотреть фотографии
20:43
Крокодил совсем плох: знаменитый фонтан в центре Волгограда не блещетСмотреть фотографии
20:01
Обнуление волгоградского «Химпрома»: вывеску сменили, площадку зачистилиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:50
Как под гипнозом: жителей улицы под Волгоградом осчастливили лже-газовикиСмотреть фотографии
16:08
Надежный тыл в виде нефтебазы: ректоры волгоградских вузов опубликовали декларации о доходахСмотреть фотографии
15:47
Хотел научиться водить: следователи установили обстоятельства гибели двух подростков в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:21
Жителя Волгоградской области за инцидент на заправке лишили правСмотреть фотографии
14:18
Вспышка COVID-19 произошла в психоневрологическом интернате в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:02
«Магазин Медтехника»: 55 лет вместе с вами!Смотреть фотографии
13:40
Росстат увидел взлет зарплат бюджетников Волгоградской области во время пандемииСмотреть фотографии
13:31
«Болельщиков могло быть больше: волгоградцы столкнулись с трудностями после ночного матча «Ротора»Смотреть фотографии
12:02
Суточный рекорд заражения коронавирусом зарегистрирован в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:58
«В лесу пусто»: в Волгоградской области запаздывает грибной сезонСмотреть фотографии
11:35
Стрельба у ночного клуба в Волгограде: ранен мужчинаСмотреть фотографии
10:46
Не забудем, не простим: 78 лет назад фашисты превратили в руины СталинградСмотреть фотографии
09:53
В машине было четверо: подростки погибли в ночной аварии под ВолгоградомСмотреть фотографии
23:05
Волгоградский «Ротор» уступил «Сочи» - 1:2Смотреть фотографии
20:59
Доходы главного санитарного врача Волгоградской области подрослиСмотреть фотографии
17:06
Студенты, берегитесь!: в Волгограде предупредили о последствиях регистрации фиктивных ИПСмотреть фотографии
14:34
Способ заражения неизвестен: коронавирус убил 47-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
14:02
Фамильный сквер за деньги горожан высадили в пойме реки Царица в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:29
В Волгограде отпускников озадачили долгамиСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде вода из дырявой трубы заливает улицу АнгарскуюСмотреть фотографии
11:57
В Волгоградской области череда смертей от COVID-19 не прерываетсяСмотреть фотографии
11:00
Пьяная дама врезалась на авто в административное здание в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:51
Улицу Казахскую в Волгограде временно закроют для большегрузовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 