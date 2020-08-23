Жителя Волгоградской области за инцидент на заправке лишили прав





Житель Иловлинского района Волгоградской области лишен права управления автомобилем на год за порчу имущества автозаправки. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе районного суда, мужчина после заправки своего автомобиля на станции, расположенной на автодороге Р-22, сорвал топливно-раздаточный кран и скрылся с места происшествия. В суде он вину свою не признал, правда, не оспаривал, что повредил кран. Однако заверял, что починил его. Поэтому и не стал вызывать сотрудников дорожно-патрульной службы на место ДТП. Тем не менее суд привлек мужчину к административной ответственности. С таким решением он не согласился и подал жалобу в областной суд.



