Концессионер-монополист навязывал волгоградцам драконовские условия подвоза воды

Общество 20.08.2020 12:15
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20.08.2020 12:15
Крупный штраф наложен на ООО "Концессии водоснабжения" за нарушения прав граждан при организации подвоза питьевой воды населению Волгограда, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в прокуратуре Волгоградской области.
Надзорным ведомством установлено, что в соответствии с заключенным концессионным соглашением и муниципальными правовыми актами ООО "Концессии водоснабжения" обязано организовывать подвоз питьевой воды населению Волгограда, не обеспеченному централизованным холодным водоснабжением. Подвоз осуществляется по заявкам заинтересованных потребителей автотранспортом организации по тарифам, установленным комитетом тарифного регулирования Волгоградской области.
Прокуратура Волгограда уличила концессионера, занимающего доминирующее положение на данном товарном рынке, в ущемлении прав
потребителей. ООО "Концессии водоснабжения" обязывали население подавать заявки на подвоз питьевой воды только объемом не менее 1 куб. метра (1000 литров), что нецелесообразно и экономически невыгодно для граждан. Между тем, действующим законодательством ограничений на минимальный объем заявки для подвоза питьевой воды не установлено.
В отношении ООО "Концессии водоснабжения" прокурором Волгограда возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке). Постановлением УФАС России по Волгоградской области на виновное юридическое лицо наложен административный штраф в размере 100 тысяч рублей.
Сообщается, что в настоящее время нарушения устранены, заявки на подвоз питьевой воды населению, не обеспеченному холодным водоснабжением,
принимаются без ограничения минимального объема.
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