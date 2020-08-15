В Волгоградской области прощаются с умершим от коронавируса главой Камышинского района

Общество 15.08.2020 12:27
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15.08.2020 12:27
В селе Елшанка Камышинского района в эти минуты прощаются с главой Камышинского района Владимиром Ерофеевым. Как сообщает ИА «Высота 102», траурная церемония проходит на родине покойного главы района. Его коллеги, знакомые, родственники отдают последнюю дань памяти Владимиру Ерофееву, подходят небольшими группами к гробу. Среди тех, кто приехал сегодня проститься с Владимиром Ерофеевым, и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, председатель областной думы Александр Блошкин и другие чиновники.
Напомним, Владимир Ерофеев скончался на 68-ом году жизни 12 августа от хронических заболеваний на фоне коронавирусной инфекции.
Владимир Ерофеев в конце июля почувствовал первые признаки недомогания и обратился за помощью к врачам. У него диагностировали COVID-19. Лечение глава района проходил в Камышинской ЦРБ, его даже готовили к выписке. Однако внезапно его состояние здоровья ухудшилось и 6 августа главу района перевели в Волгоград. К сожалению, победить болезнь не удалось. Владимир Ерофеев скончался в больнице №5.
Он бессменно руководил районом на протяжении 15 лет и его уход из жизни вызвал искреннее сожаление у многих, кто его знал.
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