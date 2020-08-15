Волгоградский «Ротор» пополнился еще одним легионером





Аргентинский защитник Патрисио Матрикарди стал игроком волгоградского «Ротора», сообщает ИА «Высота 102». По информации футбольного клуба, новому игроку 26 лет. Ранее он играл за греческий «Астерас», куда перешел в 2018 году после окончания контракта с «Аргентинос Хуниорс».

Справка: Патрисио Мартин Матрикарди

Амплуа: защитник

Дата рождения: 7 января 1994 года (26 лет)

Рост: 189 см, вес: 85 кг

Предыдущий клуб: «Астерас» (Триполис, Греция)

Аргентинец выступал за молодежную команду «Аргентинос Хуниорс» (Буэнос-Айрес) с 2013 по 2018 год. За это время также по одному сезону провел в аренде в футбольных клубах «Сан-Мартин» (8 игр) и «Химнасия» (17 игр, 2 гола).

Напомним, что волгоградский «Ротор» ранее принял на работу ивуарийского защитника Седрика Гогуа и атакующего полузащитника Жано Ананидзе.



