Общество

Волгоградский «Ротор» пополнился еще одним легионером

Общество 15.08.2020 12:06
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15.08.2020 12:06


Аргентинский защитник Патрисио Матрикарди стал игроком волгоградского «Ротора», сообщает ИА «Высота 102». По информации футбольного клуба, новому игроку 26 лет. Ранее он играл за греческий  «Астерас», куда перешел в 2018 году после окончания контракта с «Аргентинос Хуниорс». 
Справка: Патрисио Мартин Матрикарди 
Амплуа: защитник 
Дата рождения: 7 января 1994 года (26 лет) 
Рост: 189 см, вес: 85 кг 
Предыдущий клуб: «Астерас» (Триполис, Греция) 
Аргентинец выступал за молодежную команду «Аргентинос Хуниорс» (Буэнос-Айрес) с 2013 по 2018 год. За это время также по одному сезону провел в аренде в футбольных клубах «Сан-Мартин» (8 игр) и «Химнасия» (17 игр, 2 гола). 
Напомним, что волгоградский «Ротор» ранее принял на работу ивуарийского защитника Седрика Гогуа и атакующего полузащитника Жано Ананидзе.

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