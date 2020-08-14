В Волгоградской области легковушка влетела под поезд, погиб человек





Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля с поездом в Камышинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, смертельное ДТП произошло около 11:10 на 1 км. автодороги "Иловля-Ольховка-Камышин".





По предварительным данным, 34-летний водитель, управляя автомашиной "Лада Калина", выехал на запрещающий сигнал светофора на оборудованный световой сигнализацией железнодорожный переезд и совершил столкновение с грузовым составом. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался. С привлечением сил МЧС проведено деблокирование тела погибшего.





На месте аварии работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России "Камышинский", устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



