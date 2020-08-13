Общество

Пограничники в Волгоградской области раскрыли детали проведенной спецоперации

Общество 13.08.2020 16:38
0
13.08.2020 16:38


30 приграничных населенных пунктов проверили пограничники Волгоградской области и республики Казахстан в ходе совместной спецоперации «Шекара – 2020». Как сообщили ИА «Высота 102» в Пограничном управлении ФСБ по региону, мероприятия проводились в Палласовском, Старополтавском районах области, а также в Жанибекском и Бокейординском районах Западно-Казахстанской области соседнего государства. Целью правоохранителей являлось пресечение незаконной деятельности через внешние границы государств – участников СНГ. 25 выставленных контрольных постов проверили 1200 транспортных средств и 2700 граждан.
Участие в спецоперации также приняли представители полиции, сотрудники администраций приграничных районов Волгоградской области с привлечением членов добровольных народных дружин.

Совместно с зарубежными партнерами пограничники Волгоградской области провели рейды по контролю за соблюдением режима государственной границы. Всего было обследовано около 40 мест, которые могли бы быть использованы для хранения запрещенных к свободному обороту товаров и грузов. По итогам выявлено около 30 нарушителей режима государственной границы и пограничного режима, которые привлечены к административной ответственности.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Общество
13.08.2020 16:10
Общество 13.08.2020 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2020 13:30
Общество 13.08.2020 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2020 12:48
Общество 13.08.2020 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2020 12:22
Общество 13.08.2020 12:22
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.08.2020 10:35
Общество 13.08.2020 10:35
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2020 09:34
Общество 13.08.2020 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2020 09:10
Общество 13.08.2020 09:10
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2020 08:41
Общество 13.08.2020 08:41
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2020 19:20
Общество 12.08.2020 19:20
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2020 16:04
Общество 12.08.2020 16:04
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2020 15:14
Общество 12.08.2020 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2020 15:03
Общество 12.08.2020 15:03
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2020 14:03
Общество 12.08.2020 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2020 11:33
Общество 12.08.2020 11:33
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2020 11:16
Общество 12.08.2020 11:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:38
В Волгограде защитника конюшен «Соснового бора» не пустили на выборыСмотреть фотографии
17:02
На ДомКлик можно получить скидку 0,3 процентных пункта по ипотеке на покупку жилого домаСмотреть фотографии
16:38
Пограничники в Волгоградской области раскрыли детали проведенной спецоперацииСмотреть фотографии
16:10
Волгоградские депутаты ратуют за увеличение возраста молодежи до 35 летСмотреть фотографии
15:48
Суды в Волгоградской области возобновили работу после угроз о взрывахСмотреть фотографии
15:36
Аграрии получат госпомощь на химическую мелиорацию истощенных земельСмотреть фотографии
14:01
В Волгоградской области владелец криптовалюты идет под суд за историю с ЛСДСмотреть фотографии
14:00
Далеко не ушел: машина с угонщиком улетела в поле в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде под присмотром автоматчиков сносят незаконный магазин экс-депутатаСмотреть фотографии
12:48
Коронавирус ни при чем? В Волгоградской области разобрали причины смерти больных с COVID-19Смотреть фотографии
12:22
Владыка Феодор возглавил престольные торжества в храме Иоанна Воина в Садах ПридоньяСмотреть фотографии
12:07
Эксперты поставили Волгоград рядом с ХабаровскомСмотреть фотографии
11:50
Суды в Волгоградской области эвакуируют из-за сообщений о минированииСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области за сутки больше сотни человек подхватили COVID-19Смотреть фотографии
11:25
Руины заправки после взрыва в Волгограде изучили следователиСмотреть фотографии
11:08
Банк «Открытие»: более половины предприятий малого и среднего бизнеса избежали убытков во время пандемииСмотреть фотографии
10:44
В Волгоградской области тюремщика уличили в передаче мобильников за взяткиСмотреть фотографии
10:35
Футбольному полю "Волгоград Арены" понадобились вентиляторыСмотреть фотографии
10:06
В Волгоградской области столкнулись два КАМАЗа из СамарыСмотреть фотографии
09:34
В Волгограде заменили закрытый трамвай автобусомСмотреть фотографии
09:10
В Волгоградской области больше 70% школ признали готовыми к очному учебному годуСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде возобновили движение транспорта после взрыва на заправкеСмотреть фотографии
19:20
Журналист волгоградского информагентства «Высота 102» - победитель конкурса ОНФСмотреть фотографии
17:38
На волгоградском «КАУСТИКе» прошли масштабные учения «Защита-2020»Смотреть фотографии
16:34
От коронавируса в Волгограде умер глава Камышинского районаСмотреть фотографии
16:04
В Волгоградской области частнику не дали разводить рыбу на федеральной землеСмотреть фотографии
15:52
От макета к реальности: в Волгограде строители нового корпуса онкодиспансера добрались до крышиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:14
«Два года без футбола»: болельщика «Зенита» арестовали на семь суток в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:03
МЧС предупреждает волгоградцев о грозах и ливняхСмотреть фотографии
14:46
Силовики Волгоградской и Астраханской областей пресекли контрабанду товаров двойного назначенияСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 