Пограничники в Волгоградской области раскрыли детали проведенной спецоперации





30 приграничных населенных пунктов проверили пограничники Волгоградской области и республики Казахстан в ходе совместной спецоперации «Шекара – 2020». Как сообщили ИА «Высота 102» в Пограничном управлении ФСБ по региону, мероприятия проводились в Палласовском, Старополтавском районах области, а также в Жанибекском и Бокейординском районах Западно-Казахстанской области соседнего государства. Целью правоохранителей являлось пресечение незаконной деятельности через внешние границы государств – участников СНГ. 25 выставленных контрольных постов проверили 1200 транспортных средств и 2700 граждан.

Участие в спецоперации также приняли представители полиции, сотрудники администраций приграничных районов Волгоградской области с привлечением членов добровольных народных дружин.





Совместно с зарубежными партнерами пограничники Волгоградской области провели рейды по контролю за соблюдением режима государственной границы. Всего было обследовано около 40 мест, которые могли бы быть использованы для хранения запрещенных к свободному обороту товаров и грузов. По итогам выявлено около 30 нарушителей режима государственной границы и пограничного режима, которые привлечены к административной ответственности.



