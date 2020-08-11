Общество 11.08.2020 14:28
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11.08.2020 14:28
Управление ФНС России по Волгоградской области предупреждает налогоплательщиков региона о новом виде мошенничества, сообщает ИА "Высота 102".
Так, аферисты предлагают гражданам вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) за приобретенные товары, причем для доведения информации максимально используются все возможности Интернета, включая рассылку предложений на электронную почту и в мессенджеры, распространение видеороликов на YouTube.
Мошенники вводят доверчивых граждан в заблуждение, ссылаясь на несуществующее постановление Правительства РФ, согласно которому каждый житель страны имеет право получить деньги, но только в ограниченный срок. Один из таких фейковых сайтов "Единый центр компенсации налога добавленной стоимости (или невыплаченных денежных средств)". Внешнее оформление фейковых сайтов схоже с сайтами государственных органов, при этом адреса таких сайтов могут изменяться, но общие принципы обмана граждан остаются.
Для возврата денежных средств гражданам предлагается оплатить определенные услуги и вести данные банковской карты. В результате, понеся определенные расходы, граждане так и не получают обещанных мошенниками средств.
В ведомстве заявляют, что Налоговая служба не имеет никакого отношения к сайтам по возврату НДС и призывает граждан проявлять бдительность.
Также следует учитывать, что при получении денежных средств в рамках государственной поддержки от получателя не требуется оплаты каких-либо услуг.
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