Общество 10.08.2020 19:55
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10.08.2020 19:55
В Волгограде скоростные трамваи вновь идут по усеченному маршруту. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, конечной остановкой на севере города является «Монолит». Сделано это по требованию экстренных служб, сотрудники которых устраняют последствия взрыва на газовой заправке. Ранее сообщалось об открытии движения скоростных трамваев. Автобусы до Спартановки идут в объезд 1-ой Продольной. В настоящий момент проводится обследование троллейбусной контактной сети, которая частично могла быть повреждена в результате ЧП. На данный момент троллейбусы курсируют от остановки «Детский центр» до остановки "Титова".
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