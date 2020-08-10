Общество

В Волгограде снова изменили схему движения скоростных трамваев из-за взрыва на заправке

Общество 10.08.2020 19:55
0
10.08.2020 19:55


В Волгограде скоростные трамваи вновь идут по усеченному маршруту. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, конечной остановкой на севере города является «Монолит». Сделано это по требованию экстренных служб, сотрудники которых устраняют последствия взрыва на газовой заправке. Ранее сообщалось об открытии движения скоростных трамваев. Автобусы до Спартановки идут в объезд 1-ой Продольной. В настоящий момент проводится обследование  троллейбусной контактной сети, которая частично могла быть повреждена в результате ЧП. На данный момент троллейбусы курсируют  от остановки «Детский центр»  до остановки  "Титова".

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Антисептики, дезинфицирующие средства
Общество
10.08.2020 18:47
Общество 10.08.2020 18:47
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2020 17:08
Общество 10.08.2020 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2020 12:31
Общество 10.08.2020 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2020 12:22
Общество 10.08.2020 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2020 11:40
Общество 10.08.2020 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2020 11:23
Общество 10.08.2020 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2020 10:48
Общество 10.08.2020 10:48
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2020 09:35
Общество 10.08.2020 09:35
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2020 08:36
Общество 10.08.2020 08:36
Комментарии

0
Далее
Общество
09.08.2020 15:11
Общество 09.08.2020 15:11
Комментарии

0
Далее
Общество
09.08.2020 09:14
Общество 09.08.2020 09:14
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2020 21:47
Общество 08.08.2020 21:47
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2020 17:47
Общество 08.08.2020 17:47
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2020 11:45
Общество 08.08.2020 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2020 09:15
Общество 08.08.2020 09:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:55
В Волгограде снова изменили схему движения скоростных трамваев из-за взрыва на заправкеСмотреть фотографии
18:47
В Волгограде после взрыва проверят на целостность жилые домаСмотреть фотографии
17:08
В Волгограде открыли движение на 1-ой Продольной после взрыва на газовой заправкеСмотреть фотографии
16:04
Трое сотрудников Водоканала пострадали от мощного взрыва в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:58
Пострадавших уже 12: уличные камеры сняли момент страшного взрыва в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:05
Количество пострадавших при взрыве на газовой заправке в Волгограде увеличилось до 8 человекСмотреть фотографииCмотреть видео
13:32
В Волгограде водитель грузовика без тормозов пошел под суд за ДТП с 15 пострадавшимиСмотреть фотографии
13:16
Председатель суда в Волгограде ушла в отпуск после скандала с получением взяткиСмотреть фотографии
13:08
В Волгограде взлетела на воздух заправка: есть пострадавшие (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:39
В Волгограде дело о растрате 120 млн компенсационного фонда СРО строителей дошло до судаСмотреть фотографии
12:31
В команде завтрашнего соперника волгоградского «Ротора» нашли коронавирусСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде назвали Топ-10 идей для названия сквера у нового храмаСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде около Мамаева кургана скоростной трамвай сошел с рельсовСмотреть фотографии
11:44
В Волгоградской области на одного выздоровевшего – трое заболевших COVID-19Смотреть фотографии
11:40
Школы Волгоградской области готовят к дистанционке на всякий случайСмотреть фотографии
11:23
Волгоградца отблагодарили за поимку сексуального маньякаСмотреть фотографии
10:55
«Битва поколений»: «Ростелеком» организовал семейное онлайн-мероприятиев ВолгоградеСмотреть фотографии
10:51
В Волжском трехлетний малыш разбился, выпав из окнаСмотреть фотографии
10:48
В Волгограде аттракцион щедрости автоцентра с раздачей путевок в Турцию озадачил УФАССмотреть фотографии
10:26
В Волгограде такси с пассажиром врезалось в столбСмотреть фотографииCмотреть видео
10:24
В Волгоградской области водитель семерки не уступил дорогу: шестеро пострадавшихСмотреть фотографии
09:35
Деньги на воздух: в школы Волгоградской области могут не пустить учеников 1 сентябряСмотреть фотографии
08:36
Заброшенный Дом печати в Волгограде снова попытаются продать по частямСмотреть фотографии
18:57
Финансовая дыра в 5 млрд рублей появилась в бюджете Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:11
«По ночам слышен треск»: в Волгограде могут признать аварийной новостройкуСмотреть фотографии
15:11
Свершилось: спустя 15 лет достроена элитная высотка на Чуйкова в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:55
Доходы жителей Волгоградской области «откатились» на 3 года назадСмотреть фотографии
13:09
Стрелял и угрожал убийством: депутат устроил разборки на поле в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:53
Трагедия на Бобрах: под Волгоградом утонули четверо иностранных студентов (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:04
Лучше не становится: от коронавируса в Волгоградской области продолжают умиратьСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 