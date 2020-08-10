Общество

В Волгограде открыли движение на 1-ой Продольной после взрыва на газовой заправке

Общество 10.08.2020 17:08
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10.08.2020 17:08


В связи со снятием ограничений на проезд пассажирского и легкового транспорта в Тракторозаводском районе на 1-ой продольной магистрали, введенных сотрудниками ГИБДД на время ликвидации пожара на АГЗС, с  15.30 возобновлено движение по автобусному маршруту №95. Также в штатном режиме работает линия скоростного трамвая. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. 
Специальные бригады МУП «Метроэлектротранс»  приступили к обследованию троллейбусной контактной сети, которая частично могла быть повреждена в результате взрыва на АГЗС в Тракторозаводском районе. Движение электротранспорта  по маршруту  №12 в полном объеме  будет запущено сразу после завершения работ. На данный момент троллейбусы продолжают  работать  от остановки «Детский центр»  до остановки  «Титова».

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