В Волгограде открыли движение на 1-ой Продольной после взрыва на газовой заправке

Общество 10.08.2020 17:08
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10.08.2020 17:08
В связи со снятием ограничений на проезд пассажирского и легкового транспорта в Тракторозаводском районе на 1-ой продольной магистрали, введенных сотрудниками ГИБДД на время ликвидации пожара на АГЗС, с 15.30 возобновлено движение по автобусному маршруту №95. Также в штатном режиме работает линия скоростного трамвая. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
Специальные бригады МУП «Метроэлектротранс» приступили к обследованию троллейбусной контактной сети, которая частично могла быть повреждена в результате взрыва на АГЗС в Тракторозаводском районе. Движение электротранспорта по маршруту №12 в полном объеме будет запущено сразу после завершения работ. На данный момент троллейбусы продолжают работать от остановки «Детский центр» до остановки «Титова».
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