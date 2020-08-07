Общество 07.08.2020 13:51
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07.08.2020 13:51
Сегодня на Димитровском кладбище Волгограда простились с бывшим начальником УВД по городу Волгограду полковником милиции в отставке Александром Сергеевичем Власом, сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД.
Похоронили офицера со всеми воинскими почестями.
Александр Влас, возглавлявший семь лет городское УВД, скоропостижно ушел из жизни на 55 году после тяжелой болезни 5 августа текущего года. Как ранее сообщало информагентство, Александр Влас был госпитализирован в больницу №4 с подозрением на коронавирусную инфекцию. На церемонии прощания все присутствующие были в масках и перчатках, а гроб был закрыт.
Александр Сергеевич родился в 1965 году. После окончания Высшей следственной школы МВД в 1990 году, он проходил службу, в том числе на руководящих должностях, в следственном подразделении Краснооктябрьского РОВД г.Волгограда. В 1998 году он возглавил данный районный отдел милиции, а в 2003 году был назначен на должность начальника Управления внутренних дел города-героя.
Александр Влас вышел в отставку в 2010 году, отдав службе в органах внутренних дел 26 лет.
Коллеги помнят его, как высококвалифицированного специалиста, опытного, грамотного и требовательного руководителя, обладавшего хорошими организаторскими способностями.
За заслуги в поддержании правопорядка Александр Сергеевич не раз был отмечен государственными и ведомственными наградами.
Руководство и личный состав ГУ МВД России по Волгоградской области выражают соболезнования родным и близким Александра Сергеевича. Редакция "Высоты 102" присоединяется к соболезнованиям.
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