



В нескольких торговых сетях Волгограда стали выдавать одноразовые салфетки-маски покупателям, которые не озаботились средствами индивидуальной защиты. Как пояснили ИА «Высота 102» продавцы, такое решение было принято руководством торговых сетей, во-первых, в целях защиты сотрудников супермаркетов, а во-вторых, во избежание конфликтов с агрессивными покупателями.

«Нам запрещено обслуживать покупателей без масок, за это могут оштрафовать. Но некоторые не хотят ничего слышать и ведут себя нагло – оскорбляют, угрожают жалобами. Кто-то вообще искренне удивляется, мол, а что, у нас еще действует масочный режим?», - делятся своими впечатлениями сотрудники супермаркетов.

Предложение воспользоваться бесплатными масками-салфетками позволяет мирно урегулировать ситуацию. Напомним, недавно региональные власти разрешили вызывать полицию в магазины для «борьбы» с покупателями без масок.



