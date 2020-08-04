В Волгограде ставший памятником танк Т-34 №18 готовят к реставрации





Объект культурного наследия федерального значения "Танк "Т-34" - "Челябинский колхозник", расположенный на склоне Мамаева кургана в Волгограде, готовят к ремонтно-реставрационным работам. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, научно-проектная документация по проведению работ, выполненная ООО "Созидание", получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Согласно одобренной документации, планируется замена лакокрасочного покрытия Танка Т-34, демонтаж существующей облицовки постамента и основания, ремонт и облицовка постамента и основания постамента новыми гранитными плитами, восстановление мемориальной плиты с исторической надписью, замена бетонных плит вокруг постамента тротуарной плиткой. Запланировано и благоустройство прилегающей к памятнику территории.

Исторический танк "Т-34" – "Челябинский колхозник" участвовал в боевых действиях Сталинградской битвы (1943 г.), Курской битвы (1943 г.), был поврежден. На постаменте установлен советский танк Т-34/76 в комплектации, характерной для выпуска 1942 года Кировского завода Наркомата танковой промышленности в городе Челябинске. Корпус танка изготовлен из бронированной стали, отдельные элементы металлические. На башне танка с восточной стороны расположены две металлические плиты с информацией о памятнике и событии, в котором танк принимал участие. На левой задней части башни электросваркой написан номер танка - № 18.

Справка. Танк Т-34 под номером 18 был произведен в декабре 1942 года на Урале на средства колхозников Челябинской области в самый разгар Сталинградской битвы. Боевая машина поступила в состав 121 танковой бригады, ныне 27-ой гвардейской, которой командовал полковник Невжинский.

В 10 утра 26 января 1943 года произошла встреча этого танка, шедшего с запада впереди танковой бригады полковника Невжинского, с частями 62 армии, оборонявшей Сталинград с востока. Соединение 121 танковой бригады с частями 62 армии разделило вражескую немецкую группировку на две части, что способствовало ее уничтожению. Полная ликвидация немецких войск под Сталинградом произошла 2 февраля 1943 года.



