От Счастья до Мира: волгоградцы предложили варианты названий для сквера у собора Александра Невского
Общество 03.08.2020 10:55
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03.08.2020 10:55
На конкурс по выбору названия для сквера у строящегося собора Александра Невского поступило порядка 300 предложений. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, озвучить свой вариант может каждый желающий – прием заявок открыт по 9 августа включительно.
Одними из популярных предложений, присланных на конкурс, стали наименования, образованные от имени расположенного рядом собора Александра Невского: Соборный сквер, Невский сквер, Александро-Невский сквер, Александровский сквер, Александрийский сквер. Большое число вариантов связано с дореволюционной историей города, среди присланных вариантов есть предложения назвать сквер в честь царицынского купца-мецената Владимира Миллера, а также Царицынским сквером, сквером Царицыно, Императорским – в честь императора Александра II, Гоголевским сквером.
Волгоградцы также высказывают пожелания назвать сквер в память о сталинградской Победе – Сталинградский, сквер имени Виктора Некрасова – в честь великого русского и советского писателя, героя Сталинградской битвы, автора романа "В окопах Сталинграда"; сквер Мира, Первый сквер - так как улица Мира стала первой восстановленной после войны.
Среди других вариантов встречаются необычные предложения, например, назвать новую территорию сквером Счастья, Солнечным сквером, сквером Любви и Доброты.
На основе полученных ответов будет сформирован перечень из наиболее популярных вариантов для общегородского голосования. Оно стартует 10 августа в 12.00 на этой же странице. Название, которое выберут большинство волгоградцев и гостей города по итогам голосования, будет присвоено обновленному скверу.
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