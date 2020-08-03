



На конкурс по выбору названия для сквера у строящегося собора Александра Невского поступило порядка 300 предложений. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, озвучить свой вариант может каждый желающий – прием заявок открыт по 9 августа включительно.

Одними из популярных предложений, присланных на конкурс, стали наименования, образованные от имени расположенного рядом собора Александра Невского: Соборный сквер, Невский сквер, Александро-Невский сквер, Александровский сквер, Александрийский сквер. Большое число вариантов связано с дореволюционной историей города, среди присланных вариантов есть предложения назвать сквер в честь царицынского купца-мецената Владимира Миллера, а также Царицынским сквером, сквером Царицыно, Императорским – в честь императора Александра II, Гоголевским сквером.

Волгоградцы также высказывают пожелания назвать сквер в память о сталинградской Победе – Сталинградский, сквер имени Виктора Некрасова – в честь великого русского и советского писателя, героя Сталинградской битвы, автора романа "В окопах Сталинграда"; сквер Мира, Первый сквер - так как улица Мира стала первой восстановленной после войны.

Среди других вариантов встречаются необычные предложения, например, назвать новую территорию сквером Счастья, Солнечным сквером, сквером Любви и Доброты.

На основе полученных ответов будет сформирован перечень из наиболее популярных вариантов для общегородского голосования. Оно стартует 10 августа в 12.00 на этой же странице. Название, которое выберут большинство волгоградцев и гостей города по итогам голосования, будет присвоено обновленному скверу.



