Волгоград огибают многокилометровые колонны военной техники (ВИДЕО)











Колонны военных машин почти ежедневно видят на трассе «Краснослободск – Волжский» в Среднеахтубинском районе. Накануне вечером жители Фрунзенского сельского поселения лицезрели проезд примерно 100 боевых машин, сообщает ИА «Высота 102». «КАМАЗы», «УРАЛы» с прицепами, армейские бронеавтомобили «Тигр» и другая техника проследовали в сторону Волжского. Воинские колонны на данной автодороге местное население регулярно видит уже на протяжении нескольких недель.

Скопление военных машин на дорогах Волгоградской области в пресс-службе ЮВО недавно объясняли внезапной проверкой войск, объявленной Верховным главнокомандующим ВС РФ с 17 по 21 июля в Южном и Западном военном округах. Участие в учениях приняли, в том числе, 26 тысяч единиц техники.



