Чиновники в Волгограде заперли инвалида в четырех стенах

Общество 31.07.2020 10:05
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31.07.2020 10:05
Центральный районный суд Волгограда удовлетворил требования прокуратуры Дзержинского района об обязанности адаптировать подъезд дома, где живет 30-летний инвалид, для нужд маломобильных групп населения. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с просьбой о помощи обратилась мама инвалида-колясочника, который из-за отсутствия пандуса не мог покинуть свое жилище. Женщина неоднократно жаловалась чиновникам на нарушение прав ее сына, однако никаких мер по устранению нарушения представители власти не предпринимали.
Теперь исполнение вступившего в законную силу судебного решения будет контролировать прокуратура Дзержинского района.
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