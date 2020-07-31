Чиновники в Волгограде заперли инвалида в четырех стенах





Центральный районный суд Волгограда удовлетворил требования прокуратуры Дзержинского района об обязанности адаптировать подъезд дома, где живет 30-летний инвалид, для нужд маломобильных групп населения. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с просьбой о помощи обратилась мама инвалида-колясочника, который из-за отсутствия пандуса не мог покинуть свое жилище. Женщина неоднократно жаловалась чиновникам на нарушение прав ее сына, однако никаких мер по устранению нарушения представители власти не предпринимали.

Теперь исполнение вступившего в законную силу судебного решения будет контролировать прокуратура Дзержинского района.



