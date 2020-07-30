Будет сложный период: губернатор Волгоградской области спрогнозировал коронавирусную зиму





Сегодня Андрей Бочаров побывал в Волжском, где строится новая инфекционная больница на 120 мест. Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор Волгоградской области заявил, что к 1 ноября работы будут завершены: «Объект будет работать, и мы будем готовы к очень сложному санитарно-эпидемиологическому периоду, который в этом году будет осложнен коронавирусной инфекцией. То есть, начиная с ноября месяца и дальше».





«На территории Волгоградской области ситуация стабильная, абсолютно прогнозируемая.Но ту работу, которую мы начали в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией и по модернизации всей системы здравоохранения, в том числе, инфекционной службы, ее нужно продолжать», - сказал губернатор.

Фото пресс-службы администрации Волгоградской области



