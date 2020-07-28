Общество

Теплоходами на экспорт: зернотрейдеры начали отгружать волгоградский урожай

Общество 28.07.2020 12:38
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28.07.2020 12:38


Пшеница нового урожая из Волгоградской области начала уходить на экспорт речным транспортом, сообщает ИА «Высота 102». Первые партии  ждет перевалка в порту «Кавказ» и дальнейшая отгрузка на морские суда. 
По результатам испытаний показатели качества зерна пшеницы составили: содержание белка – 12,3 %, число падения – 340 с, стекловидность – 48 %, влажность – 8,3 %, зерновая примесь – 3,0 %, сорная примесь – 2,0 %, доля зерна, поврежденного клопом-черепашкой, – 0,8 %, сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском филиале ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

По данным учреждения, на сегодняшний день объём урожая зерна пшеницы, ржи, тритикале, ячменя, гороха и горчицы составил 2,46 млн тонн при средней урожайности 27 ц/га.
Лидером является Октябрьский район -  там комбайнерами намолочено 225,9 тысяч тонн зерна при средней урожайности 26,0 ц/га.

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