Теплоходами на экспорт: зернотрейдеры начали отгружать волгоградский урожай





Пшеница нового урожая из Волгоградской области начала уходить на экспорт речным транспортом, сообщает ИА «Высота 102». Первые партии ждет перевалка в порту «Кавказ» и дальнейшая отгрузка на морские суда.

По результатам испытаний показатели качества зерна пшеницы составили: содержание белка – 12,3 %, число падения – 340 с, стекловидность – 48 %, влажность – 8,3 %, зерновая примесь – 3,0 %, сорная примесь – 2,0 %, доля зерна, поврежденного клопом-черепашкой, – 0,8 %, сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском филиале ФГБУ «Центр оценки качества зерна».





По данным учреждения, на сегодняшний день объём урожая зерна пшеницы, ржи, тритикале, ячменя, гороха и горчицы составил 2,46 млн тонн при средней урожайности 27 ц/га.

Лидером является Октябрьский район - там комбайнерами намолочено 225,9 тысяч тонн зерна при средней урожайности 26,0 ц/га.



