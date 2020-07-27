58-летний волгоградец умер от коронавируса в детской больнице

Общество 27.07.2020 14:52
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27.07.2020 14:52
Пятьдесят девятой жертвой коронавирусной инфекции в Волгоградской области стал 58-летний житель Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, почувствовав первые признаки недомогания, за медицинской помощью он обращаться не стал и не лечился самостоятельно. Спустя шесть дней, после ухудшения самочувствия его госпитализировали в детскую больницу №8, где развернуты койки для лечения коронавирусных больных. У мужчины диагностировали COVID-19 с двусторонней пневмонией. В оперштабе заявили, что волгоградец страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
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