Татьяна Лебедева поддержала городскую спортивно - развлекательную онлайн спартакиаду “Школа и семья - мама, папа, я!”
Общество 24.07.2020 21:04 Новости компаний
0
24.07.2020 21:04 Новости компаний
Городская спортивно-развлекательная онлайн спартакиада “Школа и семья - мама, папа, я!”, которую проводит межрегиональная общественная ассоциация “Профессионалы социального питания” совместно с партнером - компанией “Виво маркет”, набирает обороты.
Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы спартакиады, акцию поддержала российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину, многократная чемпионка мира, Европы и России Татьяна Лебедева. Спортсменка планирует принять участие в онлайн мероприятиях спартакиады, а также в награждении победителей, которое, если позволит эпидситуация, состоится в Волгограде в День города.
Напомним, в акции могут принять участие все желающие семьи с детьми. В программе состязаний - творческие задания, спортивные состязания, интеллектуальные квесты. Все условия участия в группе Вконтакте https://vk.com/pspion. В каждом этапе разыгрываются интересные призы. Например, сейчас можно выиграть профессиональную уличную фотосессию от известного волгоградского фото и видеографа Алексея Копаева.
Для того, чтобы принять участие в отборе, нужно записать короткое видео до 5 минут с рассказом о себе. О том кто вы? Как много вас в семье? Что любите делать вместе? Расскажите о своих любимых обязанностях в семье? Как вы любите отдыхать? Какое
Победитель отборочного тура городской спортивно- развлекательной спартакиады “Школа и семья - мама, папа, я!” получает в подарок ящик соков от партнера спартакиады - компании “Сады Придонья”, а также профессиональную фотосессию от популярного фотографа.
Готовые работы принимаются по адресу электронной почты spartakiada2020@pspion.ru
Голосование будет проходить в группе Вконтакте. Лидер будет определяться простым большинством голосов.
Приняв участие в первом туре, вы сможете продолжать участвовать в конкурсах еженедельно, и претендовать на другие призы, в том числе подарочные сертификаты в магазины “Спортмастер”, “Читай город”, модные гаджеты, кухонные принадлежности, спортивный инвентарь.
Все задания спартакиады публикуются в этой группе. Чтобы не пропустить задание, рекомендуем подписаться на рассылку https://vk.com/app5748831_-134912786. Так вы будете получать актуальную информацию в личные сообщения.
Желаем всем творческих и спортивных успехов!
Фото - Алексей Копаев
Реклама
Спешно уничтоженный в Волгограде ансамбль стадиона «Монолит» лежит в развалинах24.07.2020 19:53
Общество 24.07.2020 19:53
Волгоградцев предупредили о дорожном коллапсе из-за потухших светофоров24.07.2020 17:08
Общество 24.07.2020 17:08
«Приветствуем это решение»: волгоградские музеи готовятся к открытию после коронавирусного забвения24.07.2020 15:19
Общество 24.07.2020 15:19
Многое на неопределенный срок: ограничения из-за коронавируса продлили в Волгоградской области24.07.2020 14:38
Общество 24.07.2020 14:38
Молодая женщина и бабушка: волгоградские врачи объяснили новые смерти от коронавируса24.07.2020 14:01
Общество 24.07.2020 14:01
«Как на зоне»: родные больных в Волгограде мучаются в очередях с передачками24.07.2020 09:55
Общество 24.07.2020 09:55
Никакой амнистии: в Волгограде ужесточили наказание инсценировщику ДТП23.07.2020 22:02
Общество 23.07.2020 22:02
Самый богатый экс-депутат Волгоградской облдумы отсудил у фонда помощи онкобольным детям 9 тысяч рублей23.07.2020 16:52
Общество 23.07.2020 16:52
Как я не проведу этим летом: волгоградцы остаются дома из-за безденежья и коронавируса23.07.2020 14:48
Общество 23.07.2020 14:48
В Волгоградской области дрогнули цены на макарошки23.07.2020 08:49
Общество 23.07.2020 08:49
Аукцион на строительство под Волгоградом футбольного манежа за полмиллиарда провалился22.07.2020 21:44
Общество 22.07.2020 21:44
В Волгоградской области подорожал проезд в городских автобусах22.07.2020 19:27
Общество 22.07.2020 19:27
Малыш весом 630 граммов родился в Волгоградском перинатальном центре22.07.2020 16:12
Общество 22.07.2020 16:12
В Волгоградскую область туристов заманят деньгами22.07.2020 15:31
Общество 22.07.2020 15:31
Дурь, биткоины, кэш: в Волгограде с продвинутого наркодилера взыскали 15 миллионов22.07.2020 15:15
Общество 22.07.2020 15:15
Реклама