Общество

Татьяна Лебедева поддержала городскую спортивно - развлекательную онлайн спартакиаду “Школа и семья - мама, папа, я!”

Общество 24.07.2020 21:04 Новости компаний
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24.07.2020 21:04 Новости компаний


Городская спортивно-развлекательная онлайн спартакиада “Школа и семья - мама, папа, я!”, которую проводит межрегиональная общественная ассоциация “Профессионалы социального питания”  совместно с партнером -  компанией “Виво маркет”, набирает обороты. 
Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы спартакиады, акцию поддержала российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину, многократная чемпионка мира, Европы и России Татьяна Лебедева. Спортсменка планирует принять участие в онлайн мероприятиях спартакиады, а также в награждении победителей, которое, если позволит эпидситуация, состоится в Волгограде в День города.
Напомним, в акции могут принять участие все желающие семьи с детьми. В программе состязаний - творческие задания, спортивные состязания, интеллектуальные квесты. Все условия участия в группе Вконтакте https://vk.com/pspion. В каждом этапе разыгрываются интересные призы.  Например, сейчас можно выиграть профессиональную уличную фотосессию от известного волгоградского фото и видеографа Алексея Копаева. 
Для того, чтобы принять участие в отборе, нужно записать короткое видео до 5 минут с рассказом о себе. О том кто вы? Как много вас в семье? Что любите делать вместе? Расскажите о своих любимых обязанностях в семье? Как вы любите отдыхать? Какое 
Победитель отборочного тура городской спортивно- развлекательной спартакиады “Школа и семья - мама, папа, я!” получает в подарок ящик соков от партнера спартакиады - компании “Сады Придонья”, а также профессиональную фотосессию от популярного фотографа. 
Готовые работы принимаются по адресу электронной почты spartakiada2020@pspion.ru
Голосование будет проходить в группе Вконтакте. Лидер будет определяться простым большинством голосов. 
Приняв участие в первом туре, вы сможете продолжать участвовать в конкурсах еженедельно, и претендовать на другие призы, в том числе подарочные сертификаты в магазины “Спортмастер”, “Читай город”, модные гаджеты, кухонные принадлежности, спортивный инвентарь.
Все задания спартакиады публикуются в этой группе. Чтобы не пропустить задание, рекомендуем подписаться на рассылку https://vk.com/app5748831_-134912786. Так вы будете получать актуальную информацию в личные сообщения.
Желаем всем творческих и спортивных успехов!
Фото - Алексей Копаев

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