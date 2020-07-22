Общество 22.07.2020 21:44
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22.07.2020 21:44
Аукцион на оказание услуг по строительству крытого футбольного манежа в Волжском не состоялся. Как сообщает ИА «Высота 102», на конкурс не было подано ни одной заявки. При этом компания из Екатеринбурга «АтлантикПро» пыталась доказать, что аукционная документация была составлена с явными нарушениями законодательства в сфере закупок и имела признаки ограничения конкуренции. На этом основании компания просила обязать заказчика – ГКУ «Управление капитального строительтва» - привести документацию в соответствии с законодательством. Однако Волгоградское УФАС признало жалобу необоснованной. Теперь заказчику предстоит найти застройщика будущего манежа со второй попытки.
Напомним, на строительство крытого футбольного манежа в Волжском выделено около 450 миллионов рублей. Работы должны были начаться в августе этого года, а сдать объект в эксплуатацию планировалось через 2 года. Однако теперь из-за фиаско с аукционом сроки сдвинутся.
Футбольный манеж разместится на улице Набережная, недалеко от стадиона, где летом 2018 года сгорело административное здание с раздевалками. Для нового объекта нашли место между стадионом и дорогой, ведущей к реке Ахтуба, после спуска от смотровой площадки. В футбольном одноэтажном манеже разместятся четыре раздевалки для команд, поле с искусственным покрытием 90 на 55 квадратных метров, душевые, тренерская, помещения для хранения инвентаря, пункт охраны. В манеже предусмотрено устройство искусственного футбольного газона с засыпкой кварцевым песком и амортизирующим наполнителем.
Общая площадь застройки составит около 7 тысяч квадратных метров.
Фото из архива ИА "Высота 102".
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