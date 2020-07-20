Волгоградский центр медпрофилактики закрылся из-за коронавируса





Сотрудники ГБУЗ «Волгоградский областной центр медицинской профилактики» перешли на дистанционный режим работы из-за заболевшего коронавирусом коллеги. Как стало известно ИА «Высота 102», все контактировавшие с заболевшим, в том числе руководители центра, сдали тесты. По некоторым данным, коронавирус подтвердился еще у нескольких человек. Информация уточняется в облкомздраве.

Учреждение здравоохранения Волгоградской области, расположенное в Дзержинском районе Волгограда, занимается информированием населения по вопросам предупреждения факторов риска неинфекционных заболеваний, пропагандой здорового образа жизни и санитарно-гигиеническим просвещением населения. На сайте центра недавно была размещена памятка о рисках заражения коронавирусом.



