Волгоградский центр медпрофилактики закрылся из-за коронавируса

Общество 20.07.2020 17:22
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20.07.2020 17:22
Сотрудники ГБУЗ «Волгоградский областной центр медицинской профилактики» перешли на дистанционный режим работы из-за заболевшего коронавирусом коллеги. Как стало известно ИА «Высота 102», все контактировавшие с заболевшим, в том числе руководители центра, сдали тесты. По некоторым данным, коронавирус подтвердился еще у нескольких человек. Информация уточняется в облкомздраве.
Учреждение здравоохранения Волгоградской области, расположенное в Дзержинском районе Волгограда, занимается информированием населения по вопросам предупреждения факторов риска неинфекционных заболеваний, пропагандой здорового образа жизни и санитарно-гигиеническим просвещением населения. На сайте центра недавно была размещена памятка о рисках заражения коронавирусом.
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