Автор песни о мошке стал лауреатом премии Волгограда

Имена лауреатов премии города-героя Волгограда в 2024 году были названы на сегодняшнем заседании городской думы. Как сообщили V102.RU в городском представительном органе, в этом году премии города-героя Волгограда присуждались в двух номинациях – в области литературы и искусства, и в сфере образования. К слову, они вручаются один раз в пять лет, начиная с 2013 года. Сумма материального поощрения составляет 150 тысяч рублей.

Валерий Турбин – это волгоградский поэт, композитор и автор-исполнитель. Он известен тем, что сочинил песню про знаменитую мошку.

В сфере литературы и искусства из 7 работ, поступивших на конкурс, выбор был сделан в пользу Валерия Турбина – автора песни «Мы остались», посвященной подвигам юных сталинградцев.