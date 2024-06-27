Автор песни о мошке стал лауреатом премии Волгограда

Общество 27.06.2024 07:48
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27.06.2024 07:48
Имена лауреатов премии города-героя Волгограда в 2024 году были названы на сегодняшнем заседании городской думы. Как сообщили V102.RU в городском представительном органе, в этом году премии города-героя Волгограда присуждались в двух номинациях – в области литературы и искусства, и в сфере образования. К слову, они вручаются один раз в пять лет, начиная с 2013 года. Сумма материального поощрения составляет 150 тысяч рублей.
В сфере литературы и искусства из 7 работ, поступивших на конкурс, выбор был сделан в пользу Валерия Турбина – автора песни «Мы остались», посвященной подвигам юных сталинградцев. Валерий Турбин – это волгоградский поэт, композитор и автор-исполнитель. Он известен тем, что сочинил песню про знаменитую мошку.
В области образования премия присуждена авторскому коллективу детского сада №279 в составе Нины Поповой, Екатерины Любимовой и Татьяны Ничепорчук за работу «Социокультурный инклюзивный проект духовно-нравственного воспитания «Лествица».
Также депутаты приняли решение наградить почетным знаком города-героя Волгограда «За верность Отечеству» директора Волгоградского областного театра кукол Александра Николаенко.
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