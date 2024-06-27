В Волгоградской области ввели два уровня погодной опасности

Жителей Волгоградской области предупреждают о двух введенных уровнях погодной опасности — желтом и оранжевом, сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр России.

Федеральные синоптики предупреждают о почвенной засухе под озимыми зерновыми культурами в отдельных северо-восточных и под яровыми зерновыми культурами в отдельных юго-западных районах Волгоградского региона. Предупреждение актуально до 09.00 субботы, 29 июня.

Также по области до 21.00 пятницы 28 июня действует чрезвычайная пожароопасность (5 класс). До 11.00 следующих суток вероятны грозы с усилением ветра до 15-20 м/с.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»