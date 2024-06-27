Волгоградец, сэкономивший на ребенке полмиллиона, предстал перед судом

Дзержинский районный суд Волгограда назначил 4 месяца исправительных работ с удержанием заработка 33-летнему местному жителю. По информации пресс-службы суда, волгоградец больше полугода не платил алименты на содержание 5-летней дочери.

Так, согласно материалам дела, Александр К. уклонялся от алиментов с сентября 2023 года по март 2024-го. В итоге к концу марта текущего года у мужчины накопилась задолженность перед ребенком на сумму более 500 тысяч рублей.

- Волгоградцу назначено наказание в виде исправительных работ сроком 4 месяца с удержанием 10% заработка в доход государства в местах, определяемых уголовно-исполнительной инспекцией по согласованию с органами местного самоуправления в районе места жительства осужденного, - пояснили в Дзержинском районном суде.

Свою вину мужчина признал полностью. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован горе-отцом.