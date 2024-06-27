В дни фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде назначили допэлектрички

Общество 27.06.2024 11:42
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27.06.2024 11:42
Два дополнительных рейса городской электрички для участников и гостей Фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде назначены на 28 и 29 июня. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, электропоезда будут курсировать по маршруту Волгоград-1-Шпалопропитка.
28 июня электропоезд №6331 Волгоград-1 – Шпалопропитка со ст. Волгоград-1 отправится в 22:40, прибудет на конечную ст. Шпалопропитка в 23:42.
29 июня время отправления электропоезда №6331 Волгоград-1 – Шпалопропитка со ст. Волгоград-1 назначено на 23:00 ч, Прибудет он на конечную в 00:02.
Фото Приволжской железной дороги
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