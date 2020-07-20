В Волгограде собравшихся голодать дольщиков обнадежили не на шутку

Общество 20.07.2020 14:01
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20.07.2020 14:01
Дольщиков волгоградских ЖК «Династия» и «Адмиралтейский» обнадежили тем, что их дома будут сданы в текущем году. 15 августа должны возобновиться строительные работы. Как сообщает ИА «Высота 102», предварительные договоренности были достигнуты сегодня на встрече с представителями комиссии Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, Госстройнадзора, администрации области и строительной компании.
Напомним, с сегодняшнего дня обманутые дольщики были готовы начать бессрочную голодовку, этому предшествовала резонансная акция с разворачиванием палаток у стройплощадки ЖК «Адмиралтейский» в Красноармейском районе. Люди требовали возобновления строительства своих домов не позднее 1 августа 2020 года. «Мы в любой момент готовы начать голодовку, если поймем, что нас обманывают или водят за нос. Нам не до шуток. Хочется верить, что в этот раз наши проблемы начнут действительно решаться», - говорят дольщики.
Сейчас достройки ЖК «Адмиралтейский» по улице Фадеева в Красноармейском районе Волгограда ждут 307 семей, еще 169 семей – это несостоявшиеся новоселы ЖК «Династия» на улице Огарева в Ворошиловском районе. Дома должны были быть сданы еще 2015 году. Оба застройщика домов - ООО «СтройСнаб» и «Строй-Сити» являются банкротами. Дольщики, находящиеся в крайней степени морального и материального истощения, привлечены еще и к рассмотрению заявления АО «Инвестиционный торговый банк» о признании статуса залогового кредитора в рамках дел о банкротстве ООО «СтройСнаб» и ООО «Строй-Сити».
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