



Созданный на предприятии Учебный центр помогает выпускникам котельниковских школ получить возможность обучения в лучших профильных вузах страны. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, поддержку нынешним студентам – своим будущим коллегам оказывают и молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия», которые когда-то и сами постигали азы профессии в этих учебных заведениях.

Во время одной из последних акций молодежь Гремячинского ГОКа организовала для студентов профильных вузов интеллектуальное соревнование по решению кейсов.

Инженерные кейсы - это решение непростых инженерных задач, основанных на конкретных производственно-финансовых показателях предприятий. Этот метод, как ничто иное, учит работать в команде, распределяя роли, задачи и зоны ответственности. Одним словом, это прекрасная практика для любого студента. Молодые специалисты предложили вернуться к истокам данной методики - бизнес-кейсам!

Вниманию студентов был представлен бизнес-кейс «Формула успеха», который состоял из теоретической и практической частей. В качестве теоретического обоснования молодые специалисты сняли познавательный видеоролик, в котором подробно объяснена методика составления бизнес-плана. К практическому участию, то есть к самому созданию бизнес-плана, молодые специалисты пригласили команды студентов вузов.

Вызов молодого поколения «ЕвроХим-ВолгаКалия» приняли учащиеся по направлениям горное дело, электроэнергетика и электротехника, государственное и муниципальное управление различных вузов.

В течение 5 дней студенты из разных уголков страны решали задания повыявлению инструментов реализации бизнес-проектов, учета финансовых показателей, проведения инвестиционных сделок и других важных для предприятия финансово-экономических процессов.

В связи с угрозой распространения коронавируса защита бизнес-кейса прошла в онлайн-режиме. Лучшие результаты показали команды «Вишневые нотки» (НИТУ МИСИС) и «Big Russian bosses» (ШАДИ), второе место у команды «Guards» (ШАДИ), на третьем месте - команда «Эпикур» (НИТУ МИСИС). Совет молодых специалистов «ЕвроХим-ВолгаКалия» поздравляет победителей и готовится провести новые акции и мероприятия, которые помогут их будущим коллегам как можно лучше освоить важные производственные аспекты избранных профессий.

Напомним, «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует на территории Котельниковского района масштабный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей и строительства большого производственного комплекса по добыче и обогащению калийных солей.

На строительстве Гремячинского ГОКа заняты уже целые трудовые династии котельниковцев, ведь долгий срок разработки богатейшего месторождения обеспечивает стабильный завтрашний день и достаток нескольким поколениям жителей города. Чтобы обеспечить приток квалифицированных кадров не только на текущий этап реализации этого проекта, но и в долговременной перспективе, «ЕвроХим-ВолгаКалий» осуществляет большую социальную программу поддержки талантливой молодежи.















