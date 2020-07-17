В Волгограде скончалась главный врач поликлиники №3





Ирина Юрьевна Гайдук - главный врач ГАУЗ «Клиническая поликлиника №3», главный внештатный специалист терапевт комитета здравоохранения Волгоградской области скончалась сегодня в реанимации. Как стало известно ИА «Высота 102», 10 июля Ирина Юрьевна была госпитализирована в клиническую больницу №4 с подозрением на коронавирусную инфекцию. Доктор умерла от развившейся на фоне COVID-19 острой сердечной недостаточности.

По информации облздрава, почувствовав себя плохо, Ирина Юрьевна сразу самоизолировалась, вплоть до перевода в реанимацию курировала работу своей поликлиники по телефону. Врачи до последнего боролись за жизнь коллеги, но болезнь оказалась сильнее. Ирине Юрьевне был 51 год.

Редакция информагентства приносит искренние соболезнования родным, близким и коллегам Ирины Юрьевны. Она была настоящим профессионалом, отзывчивым человеком и замечательным собеседником.



