Умер бывший главный тренер волгоградского «Ротора»

Общество 09.07.2020 22:15
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09.07.2020 22:15
Ушел из жизни Владимир Сальков. Об этом, как передает ИА «Высота 102», официально известил футбольный клуб «Ротор». Бывшему главному тренеру волгоградской команды было 83 года. Он возглавил команду в начале сезона 1993 года и привел «Ротор» к серебряным медалям чемпионата России. В качестве игрока Владимир Сальков был известен по своим выступлениям за донецкий «Шахтер». Тренерскую карьеру начинал в ждановском «Металлурге». Возглавлял сборную СССР и ставший для него родным клуб из Донецка.
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