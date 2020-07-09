Общество

Умер бывший главный тренер волгоградского «Ротора»

Общество 09.07.2020 22:15
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09.07.2020 22:15


Ушел из жизни Владимир Сальков. Об этом, как передает ИА «Высота 102», официально известил футбольный клуб «Ротор». Бывшему главному тренеру волгоградской команды было 83 года. Он возглавил команду в начале сезона 1993 года и привел «Ротор» к серебряным медалям чемпионата России. В качестве игрока Владимир Сальков был известен по своим выступлениям за донецкий «Шахтер». Тренерскую карьеру начинал в ждановском «Металлурге». Возглавлял сборную СССР и ставший для него родным клуб из Донецка.

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