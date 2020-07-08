



О локализации к 9 вечера пожара в хуторе Княжинский-2 городского округа - город Михайловка ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МЧС по региону. Дальнейшей угрозы распространения пожара в населенном пункте нет. В настоящий момент группировка сил и средств регионального Главка МЧС продолжает работу по проливке тлеющих очагов.



Напомним, сегодня в районе населенного пункта Княжинский-2 произошло возгорание большого поля пшеницы с переходом огня на населенный пункт. Погибших и пострадавших нет.